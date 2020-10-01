«Инвитро» выявил меньше всего людей с антителами среди детей и подростков

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Тесты на антитела класса G (IgG) к SARS-CoV-2 у детей и подростков оказываются положительными значительно реже, чем у взрослых. Об этом рассказали в пресс-службе «Инвитро».

Как свидетельствуют данные «Мониторинг. Инвитро», собранные более чем за четыре месяца в медицинских офисах компании по всей России, только у 3% детей младше 14 лет найдены антитела. Среди подростков от 14 до 18 лет антитела найдены у 2%. В категории пациентов старше 65 лет их обнаружили у 5%.

Наибольшее количество людей с антителами найдено в возрастной категории лиц от 18 до 45 лет — 55%. Среди граждан в возрасте от 45 до 65 лет их выявили у 35%.

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За выполнением теста на антитела в основном обращались люди в возрасте 18–45 лет (62% от общего числа пациентов, или 450 тыс. человек). Еще 29,8% обратившихся пришлось на категорию граждан 45–65 лет (216 тыс.). Доля детей среди всех сдавших тест на антитела составляет 2,6%, подростков — 1,6%.