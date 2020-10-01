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Пандемия коронавируса ,  
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«Инвитро» выявил меньше всего людей с антителами среди детей и подростков

Фото:Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Тесты на антитела класса G (IgG) к SARS-CoV-2 у детей и подростков оказываются положительными значительно реже, чем у взрослых. Об этом рассказали в пресс-службе «Инвитро».

Как свидетельствуют данные «Мониторинг. Инвитро», собранные более чем за четыре месяца в медицинских офисах компании по всей России, только у 3% детей младше 14 лет найдены антитела. Среди подростков от 14 до 18 лет антитела найдены у 2%. В категории пациентов старше 65 лет их обнаружили у 5%.

Наибольшее количество людей с антителами найдено в возрастной категории лиц от 18 до 45 лет — 55%. Среди граждан в возрасте от 45 до 65 лет их выявили у 35%.

Попова назвала долю носителей коронавируса среди школьников
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Фото:Владимир Мельников / Global Look Press

За выполнением теста на антитела в основном обращались люди в возрасте 18–45 лет (62% от общего числа пациентов, или 450 тыс. человек). Еще 29,8% обратившихся пришлось на категорию граждан 45–65 лет (216 тыс.). Доля детей среди всех сдавших тест на антитела составляет 2,6%, подростков — 1,6%.

«Следует учитывать, что дети и подростки довольно часто переносят COVID-19 в виде легких и бессимптомных форм», — отметил Андрей Поздняков, главный врач ООО «Инвитро Сибирь». Он пояснил, что по сравнению с перенесшими болезнь в тяжелой форме гуморальный иммунный ответ у детей и подростков менее выражен, антитела синтезируются в меньших количествах и их уровень быстро падает ниже того, который можно определить лабораторными методами.

Всего в «Инвитро» сделали 730 тыс. тестов. Положительные результаты теста на антитела получены накопительным итогом у 17% россиян, прошедших исследование. В начале исследования в мае накопительным итогом антитела были найдены у 13,2% пациентов. Как объяснили в «Инвитро», изменение этого показателя косвенно свидетельствует о формировании у части населения иммунного ответа к коронавирусной инфекции.

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Попова назвала регионы с наибольшей долей жителей с антителами к COVID
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Анна Попова

28 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что антитела были найдены у 25% москвичей.

По состоянию на 30 сентября в России выявили более 1,176 млн заболевших коронавирусом. За сутки это число выросло на 8 481 случай. В Москве число зафиксированных заражений превысило 292,6 тыс.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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антитела коронавирус «Инвитро»
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