В «Тотальном диктанте» ответили внуку Примакова на отказ поддержать акцию

«Россотрудничество не будет поддерживать «Тотальный диктант» в следующем, 2021 году по веским для нас причинам. На наших площадках в культурных центрах «Тотальный диктант» в следующем году писать не будут. Никакого отношения к оптимизации нашей работы это решение не имеет, сам по себе проект «Тотальный диктант» хороший и интересный. Но не в 2021 году и не для агентства», — написал Примаков.

Конкретных причин он не назвал. На телефонные звонки от РБК Примаков не ответил, отправив текстовое сообщение: «17.11 пресс-конференция в РИА».

На сайте Россотрудничества актуальных сообщений о ситуации вокруг «Тотального диктанта» нет. Однако в кеше сохранилась публикация, которая была размещена на портале федерального агентства во вторник. В ней говорилось, что «столицей» акции мог стать Берлин. Если бы этот город победил в голосовании, то автор диктанта прочел бы его оттуда.

«Город претендует на звание «столицы» «Тотального диктанта». Это значит, что сам автор, писатель Дмитрий Глуховский, прочитает диктант для его жителей. В немецкой столице любят «Тотальный диктант», и у представительства Россотрудничества в Берлине есть прекрасная площадка для его проведения», — говорилось в удаленном сообщении на сайте Россотрудничества.

Голосование все еще продолжается, среди зарубежных городов, которые могли бы принять «Тотальный диктант» в 2021 году, помимо Берлина указаны также Стамбул и Нур-Султан. «Столицу» акции обещают определить 6 февраля 2021 года.

Свое предположение о причинах произошедшего высказал депутат Мосгордумы, сотрудник ВГТРК Андрей Медведев. Он написал об этом у себя в Telegram-канале.

«Примаков не сказал, в чем главная причина. Но, зная Женю лично, думаю, что дело в авторе текста. <...> У него есть вполне четкая позиция относительно России. Которая, конечно же, унылая и бездарная, в России душно и плохо, Россия, по мнению Глуховского, вторглась на Украину и оккупировала Крым. <...> Я так понимаю, что по личным убеждениям Примаков не готов давать площадку идейному русофобу и человеку, искренне презирающему Россию», — поделился своим мнением Медведев.

РБК обратился за комментарием к Глуховскому.

«Тотальный диктант» традиционно проводят в апреле. В 2021 году он запланирован на 10 число. О том, что автором текста для этого «Тотального диктанта» стал писатель Дмитрий Глуховский, организаторы сообщили 10 ноября.

Из-за пандемии проведение акции в нынешнем году переносили на осень 2020 года. Участники впервые писали диктант из дома.