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В «Тотальном диктанте» ответили внуку Примакова на отказ поддержать акцию

Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Организаторы проекта «Тотальный диктант» сожалеют, что Россотрудничество и лично его глава Евгений Примаков (внук бывшего премьер-министра Евгения Примакова) отказались поддерживать проект за рубежом в 2021 году.

«Нам очень жаль, что площадки Россотрудничества не будут участвовать в диктанте, но мы сделаем все возможное, чтобы соотечественники за рубежом имели возможность принять участие в акции», — написала директор Фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.

Она напомнила, что у их проекта исключительно «просветительские цели». «Проект был и остается вне политики — это наш основной принцип. Среди авторов «Тотального диктанта» были люди, которые придерживаются диаметрально противоположных взглядов на происходящее сегодня в России. Объединяло и объединяет этих людей одно — любовь к русскому языку, писательский талант и желание трудиться вместе с нами над повышением уровня грамотности», — добавила Ребковец.

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11 ноября глава Россотрудничества Евгений Примаков написал в своем Telegram-канале, что проект в следующем году пройдет без их поддержки.

«Россотрудничество не будет поддерживать «Тотальный диктант» в следующем, 2021 году по веским для нас причинам. На наших площадках в культурных центрах «Тотальный диктант» в следующем году писать не будут. Никакого отношения к оптимизации нашей работы это решение не имеет, сам по себе проект «Тотальный диктант» хороший и интересный. Но не в 2021 году и не для агентства», — написал Примаков.

Конкретных причин он не назвал. На телефонные звонки от РБК Примаков не ответил, отправив текстовое сообщение: «17.11 пресс-конференция в РИА».

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На сайте Россотрудничества актуальных сообщений о ситуации вокруг «Тотального диктанта» нет. Однако в кеше сохранилась публикация, которая была размещена на портале федерального агентства во вторник. В ней говорилось, что «столицей» акции мог стать Берлин. Если бы этот город победил в голосовании, то автор диктанта прочел бы его оттуда.

«Город претендует на звание «столицы» «Тотального диктанта». Это значит, что сам автор, писатель Дмитрий Глуховский, прочитает диктант для его жителей. В немецкой столице любят «Тотальный диктант», и у представительства Россотрудничества в Берлине есть прекрасная площадка для его проведения», — говорилось в удаленном сообщении на сайте Россотрудничества.

Голосование все еще продолжается, среди зарубежных городов, которые могли бы принять «Тотальный диктант» в 2021 году, помимо Берлина указаны также Стамбул и Нур-Султан. «Столицу» акции обещают определить 6 февраля 2021 года.

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Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Свое предположение о причинах произошедшего высказал депутат Мосгордумы, сотрудник ВГТРК Андрей Медведев. Он написал об этом у себя в Telegram-канале.

«Примаков не сказал, в чем главная причина. Но, зная Женю лично, думаю, что дело в авторе текста. <...> У него есть вполне четкая позиция относительно России. Которая, конечно же, унылая и бездарная, в России душно и плохо, Россия, по мнению Глуховского, вторглась на Украину и оккупировала Крым. <...> Я так понимаю, что по личным убеждениям Примаков не готов давать площадку идейному русофобу и человеку, искренне презирающему Россию», — поделился своим мнением Медведев.

РБК обратился за комментарием к Глуховскому.

«Тотальный диктант» традиционно проводят в апреле. В 2021 году он запланирован на 10 число. О том, что автором текста для этого «Тотального диктанта» стал писатель Дмитрий Глуховский, организаторы сообщили 10 ноября.

Из-за пандемии проведение акции в нынешнем году переносили на осень 2020 года. Участники впервые писали диктант из дома.

«Тотальный диктант» Дмитрий Глуховский Россотрудничество Евгений Примаков
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