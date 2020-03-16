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«Тотальный диктант» перенесли на осень из-за коронавируса

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

«Тотальный диктант-2020», который должен был пройти в апреле, перенесли на осень из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении Штаба просветительской акции.

По словам организаторов, за последнюю неделю в связи с рекомендациями и запретами местных властей в штаб поступили сотни отказов от участия в акции от различных площадок.

«Мы очень долго думали, взвешивали за и против, искали альтернативы, пути максимально безболезненного выхода из сложившейся ситуации. Но вынуждены сообщить: «Тотальный диктант-2020» переносится на осень 2020 года», — говорится в сообщении.

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В качестве альтернативного варианта организаторы планировали провести диктант в онлайн-режиме, однако многие участники не были готовы менять формат с «живым» диктатором, ручкой и бланком, говорится в сообщении.

«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция, которая проходит в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее цель — объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски, показать, что заниматься русским языком — увлекательно, а также продемонстрировать, что быть грамотным — важно для каждого человека, говорится в описании на сайте организации. Организатором акции выступает фонд «Тотальный диктант» (Новосибирск).

Новую дату проведения «Тотального диктанта-2020» объявят 25 марта. При этом очные курсы по подготовке к диктанту будут проходить по плану, если не введут новые запреты. Тогда курсы также переведут в онлайн-формат.

«Тотальный диктант-2020» должен был состояться 4 апреля. Главной площадкой акции в этом году объявили Санкт-Петербург. Диктант проводился уже 16 раз с 2004 года. В 2019 году столицей акции был Таллин, а автором текста стал писатель Павел Басинский.

Теги: «Тотальный диктант», коронавирус, перенос, осень
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