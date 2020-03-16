«Тотальный диктант» перенесли на осень из-за коронавируса

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

«Тотальный диктант-2020», который должен был пройти в апреле, перенесли на осень из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении Штаба просветительской акции.

По словам организаторов, за последнюю неделю в связи с рекомендациями и запретами местных властей в штаб поступили сотни отказов от участия в акции от различных площадок.

«Мы очень долго думали, взвешивали за и против, искали альтернативы, пути максимально безболезненного выхода из сложившейся ситуации. Но вынуждены сообщить: «Тотальный диктант-2020» переносится на осень 2020 года», — говорится в сообщении.

В качестве альтернативного варианта организаторы планировали провести диктант в онлайн-режиме, однако многие участники не были готовы менять формат с «живым» диктатором, ручкой и бланком, говорится в сообщении.