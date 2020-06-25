Новым главой Россотрудничества стал внук Примакова

Евгений Примаков (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Новым руководителем Россотрудничества — агентства по продвижению «мягкой силы» за рубежом — стал депутат и тележурналист Евгений Примаков. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.

О возможном назначении Примакова источники РБК сообщили в конце мая. Как указывал один из собеседников РБК, знакомый с ходом обсуждения кандидатов, кандидатуру Примакова на пост главы Россотрудничества предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

На этом посту Примаков сменил Элеонору Митрофанову, которая руководила ведомством с декабря 2017 года. В июне она перешла на работу в МИД в качестве посла по особым поручения. «Буду курировать вопросы гуманитарного сотрудничества», — сказала она, передавал ТАСС. Ранее о переходе Митрофановой в министерство на эту должность сообщал источник РБК.

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