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Участники «Тотального диктанта» впервые примут участие в акции из дома

Ежегодная просветительская акция «Тотальный диктант» состоится 17 октября, а его участники получат возможность написать диктант из дома в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе акции, передает ТАСС.

«Мы перенесли проведение акции на осень, разработали несколько запасных планов на случай изменения карантинных мер и даже ввели новый формат участия в «Тотальном диктанте» — #пишемдома. Все это сделано для того, чтобы дать всем возможность в том или ином виде принять участие в акции», — заявила директора фонда «Тотальный диктант» Ольгу Ребковец.

Она уточнила, что оценки за «Тотальный диктант» смогут получить только те участники, которые будут писать его на очной площадке или в онлайн-формате.

Очные площадки будут организованы в 546 российских и 207 зарубежных населенных пунктах в 69 странах. Текст писателя Андрея Геласимова о жизни основоположника отечественной теоретической космонавтики Константина Циолковского продиктует в том числе и сам автор.

«Тотальный диктант» перенесли на осень из-за коронавируса
Общество
Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В разговоре с ТАСС Геласимов рассказал, что всего диктант состоит из четырех частей и он будет читать третью. «Весь диктант отражает вкратце всю жизнь Циолковского — от детства до глубокой старости», — уточнил он.

По словам организаторов акции, первую часть диктанта продиктует директор музея-заповедника «Владивостокская крепость» во Владивостоке Виктор Шалай. Вторую часть продиктует литературный критик Галина Юзефович в кинотеатре «Победа» в Новосибирске. Третью часть текста прочитает Андрей Геласимов в Главном штабе Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Четвертую часть текста прочитает телеведущая и журналист Яна Чурикова в студии онлайн-марафона в Москве.

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«Тотальный диктант-2020» должен был традиционно пройти в апреле. Однако в связи с пандемией коронавируса в середине марта акцию перенесли на осень.
 

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