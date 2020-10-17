Участники «Тотального диктанта» впервые примут участие в акции из дома

Ежегодная просветительская акция «Тотальный диктант» состоится 17 октября, а его участники получат возможность написать диктант из дома в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе акции, передает ТАСС.

«Мы перенесли проведение акции на осень, разработали несколько запасных планов на случай изменения карантинных мер и даже ввели новый формат участия в «Тотальном диктанте» — #пишемдома. Все это сделано для того, чтобы дать всем возможность в том или ином виде принять участие в акции», — заявила директора фонда «Тотальный диктант» Ольгу Ребковец.

Она уточнила, что оценки за «Тотальный диктант» смогут получить только те участники, которые будут писать его на очной площадке или в онлайн-формате.

Очные площадки будут организованы в 546 российских и 207 зарубежных населенных пунктах в 69 странах. Текст писателя Андрея Геласимова о жизни основоположника отечественной теоретической космонавтики Константина Циолковского продиктует в том числе и сам автор.