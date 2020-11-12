Бабушка нижегородского стрелка умерла в больнице

Галина Монахова-Козлова (Фото: Галина Монахова-Козлова / VK)

В больнице умерла бабушка нижегородского стрелка. Об этом РБК сообщили в региональном Минздраве со ссылкой на администрацию областной клинической больницы им. Н.А. Семашко.

«Пациентка, скончалась сегодня, 12 ноября, в 10:45. Медицинский персонал больницы сделал все возможное для спасения пациентки, но, к сожалению, полученные ею ранения были практически не совместимы с жизнью», — говорится в ответе на запрос РБК.

По данным ведомства, два других пациента, получивших ранения, были выписаны.

Инцидент произошел 12 октября на остановке в поселке Большеорловское Нижегородской области. Юноша открыл стрельбу из ружья, после чего скрылся в лесу. В результате происшествия погибли три человека, еще двое ранены. Позднее стало известно, что до стрельбы на остановке мужчина ранил бабушку, к которой приехал в гости. В тот же день СМИ сообщали о ее гибели, однако в минздраве региона эту информацию опровергли. Позднее стрелка нашли мертвым, он покончил с собой.