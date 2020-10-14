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Росгвардия сочла законным разрешение на оружие нижегородскому стрелку

Молодой человек представил все необходимые документы для получения разрешения, а при рассмотрении заявления было установлено, что ранее он не был судим и не привлекался к административной ответсвенности, сообщили в Росгвардии
Фото:Роман Владимиров/РИА Новости
Фото: Роман Владимиров/РИА Новости

Разрешение на оружие Данилу Монахову, подозреваемому в убийстве трех человек в Нижегородской области, было выдано в соответствии с законодательством. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии, передает ТАСС.

Для получения разрешения юноша в установленном порядке представил требуемые документы, в том числе заявление, паспорт, заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием, заключение об отсутствии в организме наркотиков и другие необходимые документы, уточнили в пресс-службе.

Также в ходе рассмотрения заявления было установлено, что Монахов не привлекался к уголовной и административной ответственности не привлекался, сказал собеседник агентства.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что 17 августа сотрудники подразделения лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Нижегородской области проверили условия хранения Монаховым оружия, боеприпасов и патронов. Она показала, что условия хранения соответствовали предъявляемым требованиям, говорится в сообщении. «Таким образом, оснований для отказа в выдаче Даниилу Монахову разрешительных документов на приобретение, хранение и ношение охотничьего оружия не имелось», — заключили в пресс-службе.

О том, что Монахов владел оружием законно, в Росгвардии сообщили еще в день инцидента, 12 октября, однако накануне эту информацию оспорил Следственный комитет. В ведомстве заявили, что юноша получил разрешение на оружие с нарушениями, поскольку не прошел необходимый медосмотр. По данным СК, Монахов получил справку в частной организации «без фактического и необходимого медицинского исследования».

СК оспорил данные Росгвардии о выдаче оружия нижегородскому стрелку
Общество
Фото:Михаил Солунин / ТАСС

Молодой человек открыл стрельбу днем 12 октября на остановке в поселке Большеорловское Нижегородской. По версии следствия, вначале юноша ранил свою бабушку, а потом еще нескольких человек на остановке автобуса. В результате трое мужчин умерли от полученных ранений, еще трех женщин, в том числе бабушку подозреваемого госпитализировали с огнестрельными ранениями. Позднее бабушка скончалась. Сам молодой человек скрылся с места преступления, позднее сотрудники правоохранительных органов нашли его тело — он покончил с собой.

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Обыски в квартире бабушки нижегородского стрелка. Видео
Общество

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России(убийство двух и более лиц). Кроме того, позднее Нижегородское управление Следственного комитета завело уголовное дело по статье о халатности.  Как следует из сообщения на сайте ведомства, еще в 2019 году учителя школы, в которой учился Монахов, увидели на его странице в соцсети признаки того, что он привержен к деструктивным действиям. Об этом сообщили в комиссию по делам несовершеннолетних и Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Нижегородской области. Кроме того, юноша наблюдался у врача по поводу депрессивного состояния, что также не помешало ему получить разрешение на оружие, указали следователи.

Автор
Анастасия Батманова
Росгвардия
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