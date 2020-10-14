Росгвардия сочла законным разрешение на оружие нижегородскому стрелку

Молодой человек представил все необходимые документы для получения разрешения, а при рассмотрении заявления было установлено, что ранее он не был судим и не привлекался к административной ответсвенности, сообщили в Росгвардии

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Разрешение на оружие Данилу Монахову, подозреваемому в убийстве трех человек в Нижегородской области, было выдано в соответствии с законодательством. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии, передает ТАСС.

Для получения разрешения юноша в установленном порядке представил требуемые документы, в том числе заявление, паспорт, заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием, заключение об отсутствии в организме наркотиков и другие необходимые документы, уточнили в пресс-службе.

Также в ходе рассмотрения заявления было установлено, что Монахов не привлекался к уголовной и административной ответственности не привлекался, сказал собеседник агентства.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что 17 августа сотрудники подразделения лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Нижегородской области проверили условия хранения Монаховым оружия, боеприпасов и патронов. Она показала, что условия хранения соответствовали предъявляемым требованиям, говорится в сообщении. «Таким образом, оснований для отказа в выдаче Даниилу Монахову разрешительных документов на приобретение, хранение и ношение охотничьего оружия не имелось», — заключили в пресс-службе.

О том, что Монахов владел оружием законно, в Росгвардии сообщили еще в день инцидента, 12 октября, однако накануне эту информацию оспорил Следственный комитет. В ведомстве заявили, что юноша получил разрешение на оружие с нарушениями, поскольку не прошел необходимый медосмотр. По данным СК, Монахов получил справку в частной организации «без фактического и необходимого медицинского исследования».