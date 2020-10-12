Общество , 12 окт, 20:47
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Бабушка подозреваемого в стрельбе под Нижним Новгородом умерла в больнице
Количество жертв подозреваемого в обстреле людей в Нижегородской области увеличилось до четырех. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах и местное издание nn.ru.
«Пожилая женщина, раненная внуком, умерла в лечебном учреждении», — сообщил агентству источник в правоохранительных органах.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу правительства Нижегородской области.
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