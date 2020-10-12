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Сенаторы оценили предложение ввести в России налог на бездетность

Какие компании выбрать в свой инвестиционный портфель

Тринадцатый губернатор в России заразился коронавирусом

Росгвардия сообщила о разрешении на оружие у нижегородского стрелка

Бабушка подозреваемого в стрельбе под Нижним Новгородом умерла в больнице

Защита выпущенных из СИЗО после встречи с Лукашенко сообщила об их планах

Тренер хоккейного «Динамо» прооперирован из-за аппендицита

Глава дипломатии ЕС подтвердил договоренность о санкциях из-за Навального

Качество жизни: что предлагает наука

«Металлург» прервал победную серию ЦСКА из семи матчей

Требования к автомобилю для путешествий по дикой природе

МИД Армении исключил мир в Карабахе при выборе Азербайджаном «пути силы»

Колосков оценил приговор «Спартаку» за нарушения на стадионе

СМИ узнали о попытке нижегородского стрелка убить свою бабушку