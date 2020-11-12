FESCO опровергла слова губернатора о вхождении «Росатома» в ее капитал

Фото: Игорь Новиков / правительство Приморского края

Госкорпорация «Росатом» не войдет в капитал Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) или транспортной группы FESCO, сообщил президент FESCO Аркадий Коростелев, передает пресс-служба группы.

Об этом он заявил на рабочей встрече с коллективом Владивостокского порта, в которой также принимали участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко и генеральный директор ВМТП Роман Кухарук. При этом Коростелев сказал, что в рамках партнерства «Росатом» делегирует одну из своих компаний в качестве управляющей в порт.

На этой же встрече Кожемяко заявил, что «Росатом» сначала выступит в роли управляющей компании, потом — владельца. «На заседании правительства определился якорный инвестор, было сказано, что это будет «Росатом» владельцем FESCO», — сказал он работникам порта.

Комментируя заявление FESCO Кожемяко в разговоре с РБК заявил, что произошла путаница в формулировках. «Просто произошла путаница в формулировках. «Росатом» и FESCO являются стратегическими партнерами в управлении и развитии ВМТП», — сказал губернатор.