FESCO опровергла слова губернатора о вхождении «Росатома» в ее капитал

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 ноября
USD ЦБ: 77,11 (+0,91) Инвестиции, 12:47
Курс евро на 13 ноября
EUR ЦБ: 90,81 (+0,76) Инвестиции, 12:47
Лавров назвал условия определения статуса Нагорного Карабаха Политика, 14:27 Как пандемия повлияла на бизнес в России. Цифры и факты РБК и SAP, 14:19 РУСАДА присоединилось к призыву реформировать WADA Спорт, 14:19 Лавров заявил о санкциях против ФРГ и Франции из-за дела Навального Политика, 14:19 В Минске ввели масочный режим Общество, 14:18 Запущен первый российский навигатор на Android Auto Авто, 14:17 В Петербурге решили сменить награжденного за заслуги главу горизбиркома Политика, 14:11 Лавров заявил о глубоком расколе в США Политика, 14:10 В Службу безопасности Армении вызвали троих оппозиционеров Политика, 14:07 Курс РБК и «Осоки Высокой». Урок 4: отказываемся от одноразовых товаров Зеленая экономика, 14:00  Собянин назвал новый лимит на количество зрителей на стадионах Спорт, 13:52 Александр Комиссаров — как потерять все и начать бизнес с нуля РБК и ВТБ Привилегия, 13:50 Почему российские агротех-стартапы вынуждены искать поддержку за рубежом Pro, 13:40 Какие антикризисные проекты дают возможности для развития кафе-пекарен Партнерский материал, 13:39
Курс валют на бирже
USD/RUB ₽76,92 -0,28% EUR/RUB ₽90,89 +0,09% EUR/USD $1,18 +0,38%
Бизнес ,  
0 

FESCO опровергла слова губернатора о вхождении «Росатома» в ее капитал

Фото:Игорь Новиков / правительство Приморского края
Фото: Игорь Новиков / правительство Приморского края

Госкорпорация «Росатом» не войдет в капитал Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) или транспортной группы FESCO, сообщил президент FESCO Аркадий Коростелев, передает пресс-служба группы.

Об этом он заявил на рабочей встрече с коллективом Владивостокского порта, в которой также принимали участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко и генеральный директор ВМТП Роман Кухарук. При этом Коростелев сказал, что в рамках партнерства «Росатом» делегирует одну из своих компаний в качестве управляющей в порт.

На этой же встрече Кожемяко заявил, что «Росатом» сначала выступит в роли управляющей компании, потом — владельца. «На заседании правительства определился якорный инвестор, было сказано, что это будет «Росатом» владельцем FESCO», — сказал он работникам порта.

Комментируя заявление FESCO Кожемяко в разговоре с РБК заявил, что произошла путаница в формулировках. «Просто произошла путаница в формулировках. «Росатом» и FESCO являются стратегическими партнерами в управлении и развитии ВМТП», — сказал губернатор.

«Росатом» возьмет в управление порт FESCO на Дальнем Востоке
Бизнес
Фото:пресс-служба ВМТП / ТАСС

В начале ноября РБК выяснил, что «Росатом» получит в управление Владивостокский морской торговый порт — главный актив группы FESCO. С предложением пойти на этот шаг к госкорпорации обратился Коростелев. Он отмечал, что объединение усилий компаний будет перспективно с точки зрения развития Северного морского пути, оператором которого является «Росатом».

На протяжении нескольких месяцев в FESCO продолжается корпоративный конфликт. Один из крупнейших акционеров компании, Зиявудин Магомедов (владеет 32,5% FESCO), который с марта 2018 года находится под арестом, обвиняет своих партнеров и менеджмент в «рейдерском захвате группы». Кроме того, акционеры считают законным назначение главой компании Коростелева, но Магомедов утверждает, что тот был выбран «без всякого конкурса и обсуждения, которые предусмотрены корпоративными процедурами».

Читайте на РБК Pro
Как правильно вести себя на допросе у следователя: семь вредных мифов Образцовая история провала: как интернет-пионер Yahoo стал аутсайдером «Огурцы или помидоры?»: как на собеседовании отвечать на странные вопросы Распад империй: как стареющая элита губит итальянский бизнес

ФНС отказала в регистрации директора порта Владивостока на фоне протестов
Бизнес
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

В начале октября работники Владивостокского порта несколько дней подряд выходили на митинги из-за несогласия с отставкой гендиректора порта Заирбека Юсупова, родственника Магомедова. Они также закидали касками Коростелева и Кухарука, приехавших на встречу с коллективом.

Fesco Приморский край новости
Курс валют на бирже
USD/RUB ₽76,92 -0,28% EUR/RUB ₽90,89 +0,09% EUR/USD $1,18 +0,38%
Материалы по теме
«Росатом» возьмет в управление порт FESCO на Дальнем Востоке
Бизнес
Магомедов пригрозил судом бывшим партнерам по FESCO
Бизнес
Во Владивостоке рабочие закидали касками главу FESCO
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter