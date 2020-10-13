ФНС отказала в регистрации директора порта Владивостока на фоне протестов

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Инспекция Федеральной налоговой службы России (ИФНС) по Ленинскому району Владивостока отказала в регистрации измененных данных о гендиректоре Владивостокского морского торгового порта (ВМТП, входит в транспортную группу FESCO). Об этом сообщается на сайте ВМТП и на сайте ФНС.

«Решение об отказе в государственной регистрации», — говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте порта, к 12 октября наблюдательный совет не предоставил в ВМТП протокол заседания от 30 сентября, на котором был избран новый гендиректор.

Наблюдательный совет ВМТП 30 сентября принял решение о прекращении полномочий гендиректора компании Заирбека Юсупова. На эту должность со 2 октября был избран Роман Кухарук, перед которым наблюдательный совет поставил задачи по развитию порта.

В связи с перестановками в руководстве в порту Владивостока группа рабочих вышла 5 октября на очередную акцию протеста против увольнения Заирбека Юсупова. После того как Кухарук и президент группы FESCO Аркадий Коростелев приехали на встречу с митингующими рабочими, их закидали касками.