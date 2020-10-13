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ФНС отказала в регистрации директора порта Владивостока на фоне протестов

Фото:Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Инспекция Федеральной налоговой службы России (ИФНС) по Ленинскому району Владивостока отказала в регистрации измененных данных о гендиректоре Владивостокского морского торгового порта (ВМТП, входит в транспортную группу FESCO). Об этом сообщается на сайте ВМТП и на сайте ФНС.

«Решение об отказе в государственной регистрации», — говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте порта, к 12 октября наблюдательный совет не предоставил в ВМТП протокол заседания от 30 сентября, на котором был избран новый гендиректор.

Наблюдательный совет ВМТП 30 сентября принял решение о прекращении полномочий гендиректора компании Заирбека Юсупова. На эту должность со 2 октября был избран Роман Кухарук, перед которым наблюдательный совет поставил задачи по развитию порта.

В связи с перестановками в руководстве в порту Владивостока группа рабочих вышла 5 октября на очередную акцию протеста против увольнения Заирбека Юсупова. После того как Кухарук и президент группы FESCO Аркадий Коростелев приехали на встречу с митингующими рабочими, их закидали касками.

Во Владивостоке рабочие закидали касками главу FESCO
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Зампредседателя Российского профсоюза докеров, представитель профкома докеров ВМТП Елена Хорошун поясняла, что рабочие не понимают причин увольнения Юсупова, так как производительность работы предприятия увеличивалась, были поставлены рекорды по грузопереработке, увеличилась прибыль.

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В Instagram порта появилось сообщение, в котором говорилось, что, по мнению рабочих, причиной отставки Юсупова стал конфликт между ним и руководством FESCO.

Позднее, 9 октября, Кухарук распорядился отменить все доверенности, выданные до его назначения 11 топ-менеджерам порта.


 

ВМТП гендиректор регистрация Fesco
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