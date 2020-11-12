Пандемия коронавируса , 12 ноя, 09:45
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Заразившегося коронавирусом Зеленского госпитализировали
Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак были госпитализированы с коронавирусом. Об этом заявил советник Ермака Михаил Подоляк, сообщает «Украинская правда».
По словам Подоляка, они проходят лечение в клинической больнице «Феофания» Государственного управления делами. На данный момент президент работает в условиях стационара, в его палату провели спецсвязь. Также оборудован специальный кабинет, в котором он может проводить совещания, добавил Подоляк.
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