Заразившегося коронавирусом Зеленского госпитализировали

Владимир Зеленский (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак были госпитализированы с коронавирусом. Об этом заявил советник Ермака Михаил Подоляк, сообщает «Украинская правда».

По словам Подоляка, они проходят лечение в клинической больнице «Феофания» Государственного управления делами. На данный момент президент работает в условиях стационара, в его палату провели спецсвязь. Также оборудован специальный кабинет, в котором он может проводить совещания, добавил Подоляк.

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