У главы офиса Зеленского вслед за президентом обнаружили COVID-19
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заразился коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«В конце рабочего дня получил слишком «положительные» новости: у меня положительный тест на коронавирус, но я чувствую себя нормально», — написал он.
Ермак подчеркнул, что, несмотря на болезнь, намерен продолжить работу. По его словам, на этой неделе у него запланирована видеовстреча с советниками лидеров «нормандской четверки».
В своем посте руководитель офиса Зеленского призвал граждан Украины относиться ответственно к ограничительным мерам и заботиться о своих близких.