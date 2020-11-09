У главы офиса Зеленского вслед за президентом обнаружили COVID-19

Андрей Ермак (Фото: president.gov.ua)

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заразился коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«В конце рабочего дня получил слишком «положительные» новости: у меня положительный тест на коронавирус, но я чувствую себя нормально», — написал он.

Ермак подчеркнул, что, несмотря на болезнь, намерен продолжить работу. По его словам, на этой неделе у него запланирована видеовстреча с советниками лидеров «нормандской четверки».

В своем посте руководитель офиса Зеленского призвал граждан Украины относиться ответственно к ограничительным мерам и заботиться о своих близких.