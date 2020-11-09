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Трамп 217 Байден 273
Пандемия коронавируса ,  
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У главы офиса Зеленского вслед за президентом обнаружили COVID-19

Андрей Ермак
Андрей Ермак (Фото: president.gov.ua)

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заразился коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«В конце рабочего дня получил слишком «положительные» новости: у меня положительный тест на коронавирус, но я чувствую себя нормально», — написал он.

Ермак подчеркнул, что, несмотря на болезнь, намерен продолжить работу. По его словам, на этой неделе у него запланирована видеовстреча с советниками лидеров «нормандской четверки».

Зеленский заразился коронавирусом
Политика
Владимир Зеленский

В своем посте руководитель офиса Зеленского призвал граждан Украины относиться ответственно к ограничительным мерам и заботиться о своих близких.

Ранее о заражении коронавирусом сообщил Владимир Зеленский. Он рассказал, что у него повышенная температура — 37,5, однако чувствует он себя хорошо. Глава государства пообещал изолироваться и продолжить работу. Также COVID-19 был обнаружен у министра финансов Украины Сергея Марченко.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки на Украине зарегистрировали более 8,6 тыс. новых случаев заражения COVID-19. Из них 1,1 тыс. граждан были госпитализированы, 2277 — выздоровели, 115 — умерли. Всего за время пандемии в стране зафиксировали около 470 тыс. случаев заболевания.

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