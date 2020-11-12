Спикер Верховной рады Украины заболел коронавирусом

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Риск подхватить коронавирус есть у каждого из нас. Сегодня болезнь настигла и мою семью, я получил положительный результат теста. Чувствую себя нормально, надеюсь, так будет и впредь. Буду находиться на изоляции и работать дистанционно», — написал Разумков.

9 ноября коронавирусом заболел президент Украины Владимир Зеленский. Как сообщил украинский президент, у него наблюдалась температура 37,5. При этом Зеленский отметил, что он чувствует себя хорошо. Глава государства пообещал уйти на изоляцию и продолжать работать.

Впоследствии вирусом заразились министр финансов Украины Сергей Марченко и глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Как ранее заявил глава минздрава Украины Максим Степанов, ситуация с короонавирусом в стране «близка к катастрофе». Степанов отметил, что все страны ждут «тяжелые времена», так как эпидемия развивается ураганными темпами».

Глава украинского Минздрава добавил, что, несмотря на то, что в стране постоянно добавляют все новые койки для больных COVID-19, вирус по-прежнему распространяется быстрее. В случае если заполняемость больниц достигнет 100%, в стране активируют медицинские протоколы, которые предусматривают приоритет предоставления помощи тем больным, которые имеет больше шансов выжить, заверил глава ведомства.

По данным Минздрава Украины на 11 ноября, с начала пандемии коронавируса в стране выявлено 10 611 случаев заражений COVID-19. Выздоровели 6802 человек. Умерли 191 человек.