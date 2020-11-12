Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 76,21 (-0,19) Инвестиции, 11 ноя, 14:16
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 90,05 (-0,31) Инвестиции, 11 ноя, 14:16
Власти Кипра объявили карантин в Лимасоле и Пафосе Общество, 00:42 Вся жизнь — игра: поколение Z и геймификация Совместный проект, 00:27 В Лондоне неизвестный въехал на автомобиле в здание полицейского участка Общество, 00:26 Спикер Верховной рады Украины заболел коронавирусом Политика, 00:13 В ключевом штате вручную пересчитают голоса за Байдена и Трампа Политика, 00:06 Наказание Дзюбы и карантин. Как сборная Черчесова выйдет из кризиса Спорт, 00:00 Дональд Трамп отказался передавать власть Джо Байдену Политика, 00:00 Минфин предложил лишать свободы за недекларирование криптовалют Финансы, 00:00 Как ядерная медицина лечит рак без хирургии «РБК Стиль» и «Росатом», 11 ноя, 23:56 Центр Гамалеи спрогнозировал проблемы с распространением вакцины Pfizer Общество, 11 ноя, 23:55 Следователи возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства Босова Бизнес, 11 ноя, 23:41 Актера Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом Общество, 11 ноя, 23:29 Платья, кошки и еда: на что еще можно подписаться РБК и Hyundai Mobility, 11 ноя, 23:17 Музей Москвы объявил о закрытии после указов властей Общество, 11 ноя, 23:14
Курс валют на бирже
USD/RUB ₽77,13 +0,76% EUR/RUB ₽90,81 +0,45% EUR/USD $1,18 -0,33%
Пандемия коронавируса ,  
0 

Спикер Верховной рады Украины заболел коронавирусом

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Риск подхватить коронавирус есть у каждого из нас. Сегодня болезнь настигла и мою семью, я получил положительный результат теста. Чувствую себя нормально, надеюсь, так будет и впредь. Буду находиться на изоляции и работать дистанционно», — написал Разумков.

9 ноября коронавирусом заболел президент Украины Владимир Зеленский. Как сообщил украинский президент, у него наблюдалась температура 37,5. При этом Зеленский отметил, что он чувствует себя хорошо. Глава государства пообещал уйти на изоляцию и продолжать работать.

Впоследствии вирусом заразились министр финансов Украины Сергей Марченко и глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Как ранее заявил глава минздрава Украины Максим Степанов, ситуация с короонавирусом в стране «близка к катастрофе». Степанов отметил, что все страны ждут «тяжелые времена», так как эпидемия развивается ураганными темпами».

Глава украинского Минздрава добавил, что, несмотря на то, что в стране постоянно добавляют все новые койки для больных COVID-19, вирус по-прежнему распространяется быстрее. В случае если заполняемость больниц достигнет 100%, в стране активируют медицинские протоколы, которые предусматривают приоритет предоставления помощи тем больным, которые имеет больше шансов выжить, заверил глава ведомства.

Кабмин Украины продлил режим ЧС из-за COVID-19 до конца года
Общество
Фото:Глеб Гаранич / Reuters

По данным Минздрава Украины на 11 ноября, с начала пандемии коронавируса в стране выявлено 10 611 случаев заражений COVID-19. Выздоровели 6802 человек. Умерли 191 человек.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Украина Верховная Рада коронавирус COVID-19
Курс валют на бирже
USD/RUB ₽77,13 +0,76% EUR/RUB ₽90,81 +0,45% EUR/USD $1,18 -0,33%
Материалы по теме
Глава Минздрава Украины назвал ситуацию с COVID-19 близкой к катастрофе
Общество
Зеленский поддержал введение «карантина выходного дня» на Украине
Общество
У главы офиса Зеленского вслед за президентом обнаружили COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter