Медведев показал подаренного президентом Туркмении щенка алабая в Горках

Премьер-министр России Дмитрий Медведев показал щенка пятнистого алабая, которого ему в конце мая подарил президент Туркмении. Видео с щенком Айком, живущим в подмосковной резиденции главы правительства «Горки-9», опубликовано на странице премьер-министра в Facebook.

«Всем, кто интересовался судьбой подарка от президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Это Айк, ему четыре месяца, обживается в Горках», — написал премьер.

На записи видно, как щенок поднимается по лестнице в резиденции, ходит по одному из залов заседаний и кабинету Медведева, а также гуляет с премьером по территории.

Видео: Дмитрий Медведев / Facebook

Президент Туркмении подарил щенка алабая Медведеву во время визита российского премьера в Ашхабад 31 мая. Имя Айк Медведев выбрал сам, ознакомившись с родословной животного, пишет ТАСС.