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Экономика ,  
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Госдума повысила ставку НДФЛ на доходы более 5 млн руб.

Фото:Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Депутаты Государственной думы России в третьем, окончательном чтении приняли закон о новом порядке взимания НДФЛ. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Новый порядок взимания НДФЛ распространится, в частности, на зарплаты, дивиденды по акциям, доходы от операций с ценными бумагами. С 1 января 2021 года ставка НДФЛ по доходам, превышающим 5 млн руб. в год, увеличится на 2%», — говорится в сообщении.

Теперь ежегодный доход до 5 млн руб. будет облагаться налогом по ставке 13%, а доход, превышающий 5 млн руб., — по ставке 15%.

Согласно подсчетам правительства, после принятия закона в бюджет по итогам 2021 года должно поступить 60 млрд руб., по итогам 2022 года — 64 млрд руб., по итогам 2023 года — 68,5 млрд руб.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

В конце октября в законопроект были внесены правки, согласно которым ставка 15% также не будет применяться к разовым и нерегулярным доходам россиян, а также страховым выплатам в пользу граждан.

Законопроект был разработан по инициативе президента России Владимира Путина. По данным Росстата, зарплаты свыше 3 млн руб. в год получают всего 0,8% работающих россиян — около 500 тыс. человек, а свыше 5 млн руб. — еще меньше.

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