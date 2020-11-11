Госдума повысила ставку НДФЛ на доходы более 5 млн руб.

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Депутаты Государственной думы России в третьем, окончательном чтении приняли закон о новом порядке взимания НДФЛ. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Новый порядок взимания НДФЛ распространится, в частности, на зарплаты, дивиденды по акциям, доходы от операций с ценными бумагами. С 1 января 2021 года ставка НДФЛ по доходам, превышающим 5 млн руб. в год, увеличится на 2%», — говорится в сообщении.

Теперь ежегодный доход до 5 млн руб. будет облагаться налогом по ставке 13%, а доход, превышающий 5 млн руб., — по ставке 15%.

Согласно подсчетам правительства, после принятия закона в бюджет по итогам 2021 года должно поступить 60 млрд руб., по итогам 2022 года — 64 млрд руб., по итогам 2023 года — 68,5 млрд руб.