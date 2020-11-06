Минфин исключил рассмотрение изменений шкалы НДФЛ и налога на прибыль

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На данный момент в России не рассматриваются варианты корректировки шкалы НДФЛ и налога на прибыль. Об этом РБК сообщили в Минфине.

Ранее в Высшей школе экономики (ВШЭ) предложили поднять налоги на неинвестируемые личные доходы состоятельных граждан и неинвестируемые средства корпораций. Соответствующая инициатива содержится в отзыве ВШЭ на проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. В документе говорится о ставке налога на уровне 20–24% для доходов физических лиц свыше 12 млн и 24 млн руб. в год, а также о возвращении к ставке 24% или даже к 30% по налогу на прибыль (сейчас 20%) в сочетании с установлением эффективного инвестиционного вычета. По мнению экспертов, повышение налогов не приведет к массовой эмиграции налогоплательщиков.

В октябре Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении ставки НДФЛ до 15% для доходов, превышающих 5 млн руб. в год, с 1 января 2021 года. С предложением о повышении ставки НДФЛ до 15% выступил президент Владимир Путин, позднее он называл его нравственно обоснованным.

Президент заверил, что полеченные деньги от повышения налога пойдут на лечение тяжелобольных детей.