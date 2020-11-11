Рябков сообщил о договоренностях со странами БРИКС по вакцине от COVID-19

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У России есть «серьезные договоренности» с Индией и Бразилией по созданию вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил замглавы российского МИДа Сергей Рябков на панельной дискуссии международного клуба «Валдай».

По его словам, Россия взаимодействует по темам создания, регистрации и запуска вакцин со всеми странами, входящими в БРИКС: Бразилия, Индия, КНР, ЮАР.

«У нас есть серьезные договоренности с Бразилией и Индией на этот счет», — отметил Рябков (цитата по «РИА Новости»).

В сентябре Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с Бразилией о производстве «Спутник V» в этой стране. Бразильские власти также выразили готовность присоединиться к ее клиническим испытаниям. В бразильский штат Баия планируется поставить до 50 млн доз препарата.