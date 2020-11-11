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Пандемия коронавируса ,  
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Рябков сообщил о договоренностях со странами БРИКС по вакцине от COVID-19

Фото:Yawar Nazir / Getty Images
Фото: Yawar Nazir / Getty Images

У России есть «серьезные договоренности» с Индией и Бразилией по созданию вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил замглавы российского МИДа Сергей Рябков на панельной дискуссии международного клуба «Валдай».

По его словам, Россия взаимодействует по темам создания, регистрации и запуска вакцин со всеми странами, входящими в БРИКС: Бразилия, Индия, КНР, ЮАР.

«У нас есть серьезные договоренности с Бразилией и Индией на этот счет», — отметил Рябков (цитата по «РИА Новости»).

РФПИ разрешил проводить испытания вакцины против COVID-19 в Индии
Общество
Фото:Yawar Nazir / Getty Images

В сентябре Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с Бразилией о производстве «Спутник V» в этой стране. Бразильские власти также выразили готовность присоединиться к ее клиническим испытаниям. В бразильский штат Баия планируется поставить до 50 млн доз препарата.

Более того, РФПИ договорился с индийским фармакологическим гигантом Dr. Reddy’s о проведении совместных испытаний «Спутник V» и дальнейших поставках российской вакцины в Индию. Так, после получения результатов клинических исследований и регистрации вакцины в страну направят 100 млн доз вакцины. Поставки должны стартовать в конце 2020 года.

По данным фонда, в 2020–2021 годах российскую вакцину от COVID-19 получат около 1 млрд человек в 30 странах, включая ОАЭ, Южную Корею, Японию, Грецию, Сербию, Саудовскую Аравию, Филиппины.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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МИД Россия Индия Бразилия договоренности вакцина коронавирус
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