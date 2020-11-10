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Авария с топливом в Норильске ,  
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Ростехнадзор назвал причину аварии на ТЭЦ в Норильске

Норникель GMKN ₽20 682 +0,45% Купить
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске произошел в результате технических и организационных нарушений при строительстве и эксплуатации аварийного резервуара. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

«В зоне обрушения выявлены упущения в проектировании и недостатки при строительстве свайного основания резервуара, вследствие чего часть свай не опиралась на скальный грунт, что привело к неравномерному распределению нагрузки», — говорится в сообщении. Как указала служба, признаки «деградации мерзлоты» под фундаментом и примыкающей к нему территории не обнаружены.

Ростехнадзор назвал четыре версии аварии с топливом на ТЭЦ в Норильске
Общество
Фото:Global Look Press

В 2015 году резервуар вывели в ремонт, однако спустя четыре года без уведомления соответствующих органов его эксплуатацию возобновили и осуществляли без соблюдения требований промышленной безопасности.

К тому же после капитального ремонта при проведении гидравлического испытания допустили просчеты, в результате чего почти половина свай основания резервуара получила нагрузки, превышающие несущую способность.

«Норникель» завершил основные этапы устранения последствий аварии на ТЭЦ
Общество
Фото:nornickel.ru

Разлив топлива в Норильске произошел 29 мая, когда из хранилища ТЭЦ-3 «дочки» «Норникеля» вытекло 21 тыс. т нефтепродуктов. Около 15 тыс. т попало в реки и их притоки, остальное — утекло в почву.

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По версии «Норникеля» и властей Красноярского края, авария произошла из-за таяния вечной мерзлоты, из-за чего у резервуара внезапно просели фундамент и опоры и «оторвалось днище». Ростехнадзор, в свою очередь, называл четыре версии аварии: климатические факторы, недостатки проектирования, нарушения при строительстве или несоблюдение норм безопасности при эксплуатации.

В Росприроднадзоре подчеркнули, что «Норникель» должен был учитывать такие риски, как таяние вечной мерзлоты, поэтому нельзя говорить про обстоятельства непреодолимой силы.

Ростехнадзор авария ТЭЦ Норильск причина
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