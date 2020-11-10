Ростехнадзор назвал причину аварии на ТЭЦ в Норильске

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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске произошел в результате технических и организационных нарушений при строительстве и эксплуатации аварийного резервуара. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

«В зоне обрушения выявлены упущения в проектировании и недостатки при строительстве свайного основания резервуара, вследствие чего часть свай не опиралась на скальный грунт, что привело к неравномерному распределению нагрузки», — говорится в сообщении. Как указала служба, признаки «деградации мерзлоты» под фундаментом и примыкающей к нему территории не обнаружены.

В 2015 году резервуар вывели в ремонт, однако спустя четыре года без уведомления соответствующих органов его эксплуатацию возобновили и осуществляли без соблюдения требований промышленной безопасности.

К тому же после капитального ремонта при проведении гидравлического испытания допустили просчеты, в результате чего почти половина свай основания резервуара получила нагрузки, превышающие несущую способность.