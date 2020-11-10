Кремль опубликовал текст заявления Путина, Алиева и Пашиняна по Карабаху
Кремль опубликовал полный текст совместного заявления президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по ситуации в Нагорном Карабахе.
В заявлении говорится о полном прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта с полуночи 10 ноября по московскому времени.
Также сообщается о вводе российских миротворцев в регион. Речь идет о 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортерах, а также 380 единицах автомобильной и специальной техники.
Ранее текст заявления опубликовал «Sputnik Армения».