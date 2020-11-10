Пашинян сообщил о пропавших правах и духах после погрома протестующих

Никол Пашинян (Фото: ТАСС)

Участники протестов против принятия трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе украли из резиденции премьер-министра Армении Никола Пашиняна личные вещи, в том числе водительские права и духи. Об этом сообщил в Facebook сам Пашинян.

«Из резиденции премьера украдены компьютер, часы, духи, водительские права и прочее. Все это, конечно, «во имя Родины», — написал Пашинян.

Ранее Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о мире в Нагорном Карабахе. В соответствии с документом Армения и Нагорный Карабах должны передать Азербайджану Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы, а также территории, удерживаемые армянской стороной в Газахском районе.

За собой Армения оставит Лачинский коридор шириной 5 км, который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией. Также соглашение предусматривает ввод российских миротворцев в зону конфликта.