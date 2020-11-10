Появились видео прорыва протестующих в правительство и парламент Армении

Десятки человек ворвались в здания правительства и парламента Армении после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Видео публикует News.am.

Люди, не согласные с подписанием премьер-министром Николом Пашиняном соглашения, захватили здание правительства на площади Республики в центре Еревана. Они заняли главный корпус правительственных зданий, в том числе зал заседаний. Премьера и министров в зале не было. Полиция не оказала сопротивления.

Корреспондент РБК сообщал, что у здания правительства собрались несколько сотен человек, они выкрикивали «не отдадим», а также ругательства в адрес премьера и бывших президентов страны Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Прорвавшись внутрь, протестующие пытались найти Пашиняна.

Позднее недовольные действиями главы правительства прорвались в зал заседаний Национального собрания страны. В здании парламента находились депутаты фракции «Светлая Армения», они пытались успокоить людей. Протестующие избили спикера Национального собрания Арарата Мирзояна.

Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе накануне. Согласно документу стороны должны прекратить огонь с полуночи 10 ноября. Армения должна отдать Баку часть территорий. Россия вводит в регион миротворческий контингент в количестве почти 2 тыс. военнослужащих и 470 единиц техники.