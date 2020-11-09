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В Госдепе назвали отношения с Россией «очень политизированным» вопросом

Стивен Бигэн
Стивен Бигэн (Фото: Samuel Corum / Getty Images)

Развитие отношений с Россией превратилось в «очень политизированный» вопрос в США, однако Вашингтону все равно необходимо вести диалог с Москвой. Об этом во время онлайн-семинара по американо-российским отношениям в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) заявил заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн.

«Россия стала очень политизированным вопросом внешней политики США», — сказал Бигэн. Дипломат добавил, что американские власти заинтересованы в продолжении переговоров «с должностными лицами, которые управляют Россией, даже если между нами существуют различные глубокие разногласия, по которым мы (США. — РБК.) выражаем несогласие или даже вводим ограничения».

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За четыре года действующая администрация США вводила санкции против России 46 раз, напомнил в конце октября президент России Владимир Путин. Однако он отметил, что, несмотря на санкции, в 2019 году товарооборот между странами вырос на 30%.

По словам Джо Байдена, по предварительным данным, победившего на прошедших выборах в США, Россия является основной угрозой для страны «с точки зрения безопасности».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия готова вести диалог с любым президентом США. «Что касается перспектив российско-американских отношений в контексте выборов за океаном, то в Москве, как неоднократно заявляло руководство нашей страны, готовы к конструктивному взаимодействию с президентом США, кто бы им ни стал по итогам выборов», — сказала Захарова.

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