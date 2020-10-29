Путин напомнил о 46 санкциях США против России

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Действующая администрация США вводила новые санкции против России, ее юридических лиц и экономических операторов 46 раз. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!». Трансляцию с мероприятия вел РБК.

«46 раз! Такого еще никогда не было», — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что товарооборот за 2019 год вырос на 30%, несмотря на введенные ограничительные меры.

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