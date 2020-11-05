Захарова заявила о готовности Москвы вести диалог с любым президентом США

Мария Захарова (Фото: МИД РФ)

Россия готова к конструктивному взаимодействию с любым президентом США. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова на брифинге, трансляция велась в Facebook ведомства.

«Что касается перспектив российско-американских отношений в контексте выборов за океаном, то в Москве, как неоднократно заявляло руководство нашей страны, готовы к конструктивному взаимодействию с президентом США, кто бы им ни стал по итогам выборов», — сказала Захарова.

Представитель МИДа также выразила надежду, что существующие в американских штатах правовые механизмы «позволят в полном соответствии с американской Конституцией определить будущего главу государства», а также избежать в стране массовых беспорядков.

Во вторник, 3 ноября, в США прошли президентские выборы. За победу борются действующий президент Дональд Трамп от республиканцев и бывший вице-президент Джо Байден, представляющий демократов. На данный момент победитель выборов не определен. Подсчет голосов продолжается в целом ряде штатов, где исход кампании все еще не гарантирует победу ни одному из кандидатов.