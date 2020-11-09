Мурашко сообщил о запуске сервиса для жалоб медиков на нехватку лекарств

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

С 9 ноября на портале госуслуг заработает сервис для медицинских работников, где они смогут заявить о проблемах с лекарствами и медицинскими изделиями, в том числе средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

По словам Мурашко, для быстрого решения проблемы заявителю необходимо указать конкретный регион и номер медицинского учреждения.

В конце октября президент России Владимир Путин потребовал выделить регионам 10 млрд руб. на меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства отмечал, что выделенные деньги необходимо направить в том числе на приобретение средств индивидуальной защиты для медиков и на улучшение материально-технической базы медицинских учреждений. Позднее глава государства дал соответствующее поручение.

В середине мая по поручению премьер-министра России Михаила Мишустина Минкомсвязь создала специальный раздел на портале госуслуг, где врачи и медработники, задействованные в оказании помощи больным с COVID-19, могли пожаловаться на невыплату стимулирующих надбавок.