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Пандемия коронавируса ,  
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Мурашко сообщил о запуске сервиса для жалоб медиков на нехватку лекарств

Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

С 9 ноября на портале госуслуг заработает сервис для медицинских работников, где они смогут заявить о проблемах с лекарствами и медицинскими изделиями, в том числе средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

По словам Мурашко, для быстрого решения проблемы заявителю необходимо указать конкретный регион и номер медицинского учреждения.

Минздрав опроверг дефицит средств защиты у медиков в регионах
Общество
Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

В конце октября президент России Владимир Путин потребовал выделить регионам 10 млрд руб. на меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства отмечал, что выделенные деньги необходимо направить в том числе на приобретение средств индивидуальной защиты для медиков и на улучшение материально-технической базы медицинских учреждений. Позднее глава государства дал соответствующее поручение.

В середине мая по поручению премьер-министра России Михаила Мишустина Минкомсвязь создала специальный раздел на портале госуслуг, где врачи и медработники, задействованные в оказании помощи больным с COVID-19, могли пожаловаться на невыплату стимулирующих надбавок.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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