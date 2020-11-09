Путин поручил выделить регионам деньги на лекарства для больных COVID-19

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 ноября выделить из федерального бюджета дополнительные деньги на лекарства от коронавируса для амбулаторных больных. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Выделить дополнительно из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации средства на приобретение лекарственных препаратов в целях обеспечения ими на безвозмездной основе больных коронавирусной инфекцией (COVID-19)», — говорится в сообщении.

Также, согласно поручению, деньги должны быть направлены на закупку средств индивидуальной защиты, увеличение объемов тестирования населения, транспорт для пациентов и медицинских работников и укрепление «материально-технической базы медицинских организаций».

Кроме того, поручение по лекарствам дано Минздраву и Минпромторгу. Ведомства должны совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации обеспечить амбулаторных больных COVID-19 лекарственными препаратами.