Путин потребовал выделить регионам 10 млрд руб. на борьбу с коронавирусом
Регионам выделят 10 млрд руб. на меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании правительства, трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».
«Что касается помощи регионам. Знаю, что практически согласована цифра в 10 млрд руб., нужно это сделать, и сделать это прямо сейчас», — сказал президент.
Путин пояснил, что выделенные средства должны пойти на транспортное обслуживание нуждающихся, на приобретение средств индивидуальной защиты, на улучшение материально-технической базы, а также на проведение тестирования на выявление COVID-19.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в 38 субъектах наблюдается устойчивая тенденция роста заболеваемости.