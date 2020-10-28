Путин потребовал выделить регионам 10 млрд руб. на борьбу с коронавирусом

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Регионам выделят 10 млрд руб. на меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании правительства, трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».

«Что касается помощи регионам. Знаю, что практически согласована цифра в 10 млрд руб., нужно это сделать, и сделать это прямо сейчас», — сказал президент.

Путин пояснил, что выделенные средства должны пойти на транспортное обслуживание нуждающихся, на приобретение средств индивидуальной защиты, на улучшение материально-технической базы, а также на проведение тестирования на выявление COVID-19.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в 38 субъектах наблюдается устойчивая тенденция роста заболеваемости.