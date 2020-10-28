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Пандемия коронавируса ,  
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Путин потребовал выделить регионам 10 млрд руб. на борьбу с коронавирусом

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Регионам выделят 10 млрд руб. на меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании правительства, трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».

«Что касается помощи регионам. Знаю, что практически согласована цифра в 10 млрд руб., нужно это сделать, и сделать это прямо сейчас», — сказал президент.

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Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Путин пояснил, что выделенные средства должны пойти на транспортное обслуживание нуждающихся, на приобретение средств индивидуальной защиты, на улучшение материально-технической базы, а также на проведение тестирования на выявление COVID-19.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в 38 субъектах наблюдается устойчивая тенденция роста заболеваемости.

В апреле Минфин перевел в регионы 32 млрд 408 млн руб. на оснащение и модернизацию коечного фонда.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией на 28 октября, наибольшее количество заболевших коронавирусом — в Москве (409 022), далее идет Московская область (85 248), замыкает тройку Санкт-Петербург (58 963). Также в пятерку по количеству заболевших вошли Нижегородская (40 382) и Свердловская области (35 360). Всего в России коронавирус выявили у 1 563 976 человек.

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Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
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