Кремль ответил на сообщения об инициативе о рабочей группе по Карабаху
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора затрагивали ситуацию в Нагорном Карабахе. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал журналистам сообщения турецких СМИ о предложении Анкары создать рабочую группу по решению кризиса в Карабахе, передает корреспондент РБК.
«Российская сторона по-прежнему прилагает все возможные усилия для урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха политико-дипломатическими средствами», — добавил Песков.
О том, что Эрдоган предложил своему российскому коллеге создать совместную рабочую группу для решения карабахского конфликта, сообщил телеканал CNN Turk со ссылкой на дипломатический источник. По данным телеканала, в скором времени должны будут пройти двусторонние переговоры вне Минской группы ОБСЕ.