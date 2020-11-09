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Кремль ответил на сообщения об инициативе о рабочей группе по Карабаху

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Sputnik / Reuters)

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора затрагивали ситуацию в Нагорном Карабахе. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал журналистам сообщения турецких СМИ о предложении Анкары создать рабочую группу по решению кризиса в Карабахе, передает корреспондент РБК.

«Российская сторона по-прежнему прилагает все возможные усилия для урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха политико-дипломатическими средствами», — добавил Песков.

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О том, что Эрдоган предложил своему российскому коллеге создать совместную рабочую группу для решения карабахского конфликта, сообщил телеканал CNN Turk со ссылкой на дипломатический источник. По данным телеканала, в скором времени должны будут пройти двусторонние переговоры вне Минской группы ОБСЕ.

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Журналисты во время просмотра обращения президента Азербайджана Ильхама Алиева

Телефонный разговор лидеров состоялся вечером 7 ноября. Кремль сообщал, что Путин и Эрдоган «обстоятельно обсудили» ситуацию в Нагорном Карабахе. Российский президент также сообщил турецкому коллеге о серии телефонных переговоров с руководством Армении и Азербайджана.

Накануне Эрдоган поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева со взятием города Шуша (Шуши). При этом турецкий лидер снова заявил о том, что в течение 30 лет Минская группа обманывала Азербайджан и военным способом Баку смог добиться большего, чем за все время переговоров.

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История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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