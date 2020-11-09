Кремль ответил на сообщения об инициативе о рабочей группе по Карабаху

Телефонный разговор лидеров состоялся вечером 7 ноября. Кремль сообщал, что Путин и Эрдоган «обстоятельно обсудили» ситуацию в Нагорном Карабахе. Российский президент также сообщил турецкому коллеге о серии телефонных переговоров с руководством Армении и Азербайджана.

Накануне Эрдоган поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева со взятием города Шуша (Шуши). При этом турецкий лидер снова заявил о том, что в течение 30 лет Минская группа обманывала Азербайджан и военным способом Баку смог добиться большего, чем за все время переговоров.

В Минобороны Армении заявили, что бои в Шуше (Шуши) продолжаются.