В Карабахе сообщили об обстреле Степанакерта кассетными ракетами

Стапанакерт, Нагорный Карабах (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Столица непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерт подверглась ракетному обстрелу со стороны Азербайджана. Об этом сообщает в Facebook карабахская Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

«После полуночи враг выпустил в направлении Степанакерта несколько дальнобойных кассетных ракет, повредив гражданские инфраструктуры», — говорится в сообщении ведомства.

По данным госслужбы, в результате этого обстрела никто не пострадал. В других населенных пунктах Карабаха было «сравнительно спокойно», отметили в ведомстве.

В Минобороны Азербайджана, в свою очередь, сообщили, что подразделения армянских вооруженных сил обстреляли позиции азербайджанских военных на границе.