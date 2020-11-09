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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Карабахе сообщили об обстреле Степанакерта кассетными ракетами

Стапанакерт, Нагорный Карабах
Стапанакерт, Нагорный Карабах (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Столица непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерт подверглась ракетному обстрелу со стороны Азербайджана. Об этом сообщает в Facebook карабахская Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

«После полуночи враг выпустил в направлении Степанакерта несколько дальнобойных кассетных ракет, повредив гражданские инфраструктуры», — говорится в сообщении ведомства.

По данным госслужбы, в результате этого обстрела никто не пострадал. В других населенных пунктах Карабаха было «сравнительно спокойно», отметили в ведомстве.

В Минобороны Азербайджана, в свою очередь, сообщили, что подразделения армянских вооруженных сил обстреляли позиции азербайджанских военных на границе.

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Последствия обстрела Степанакерта

Ранее мэр Степанакерта Давид Саркисян заявил, что Степанакерт из-за вооруженного конфликта покинули около 39 тыс. человек, что составляет почти 70% населения города. По словам Саркисяна, уехавшие перебрались преимущественно в Армению.

Военный конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друга в провокациях, обстреле мирных жителей и нарушении договоренностей по режиму прекращения огня. Стороны трижды договаривались о перемирии, но каждый раз обвиняли друг друга в срыве режима прекращения огня и продолжали боевые действия.

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История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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