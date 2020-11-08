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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Минобороны Армении заявили о продолжении боев за Шуши

Фото:Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Официальный представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что бои в городе Шуши (Шуша) в Нагорном Карабахе продолжаются.

«Бои в Шуши продолжаются, ждите и верьте в нашу армию», — написал Ованнисян на своей странице в социальной сети Facebook.

Военное ведомство на своем сайте сообщило об интенсивных боях на юго-востоке Шуши в ночь на 8 ноября. По данным Минобороны, военные «наносили противнику точечные удары, отражая многочисленные попытки наступления».

В ходе боев на разных направлениях было уничтожено «большое количество войск противника», а также несколько десятков единиц военной техники, в том числе четыре танка, заявили в Армении.

В сообщении также говорится, что противник нанес ракетные удары по городу Степанакерт, столице Нагорно-Карабахской Республики, и Шуши, в результате пострадала гражданская инфраструктура. «На рассвете наблюдались скопления техники и личного состава противника на юго-востоке и северо-востоке линии фронта», — сообщили в ведомстве.

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8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, обращаясь к нации, заявил, что военные взяли Шуши — стратегически важный город в Нагорном Карабахе.«Шуша, находившаяся под оккупацией 28,5 лет, была освобождена», — заявил Алиев. Он предупредил, что Баку продолжит бои в регионе, если переговоры по урегулированию конфликта на границе с Арменией окажутся «неэффективными» и если Ереван не выполнит требование Азербайджана и не освободит территории.

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Шуши находится примерно в 10 км к югу от Степанакерта. Через этот город идет дорога, которая связывает столицу Нагорного Карабаха с Арменией.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября, когда Армения и Азербайджан возобновили боевые действия на границе друг друга в нарушение перемирия. С тех пор стороны трижды договаривались о новом перемирии, но каждый раз оно было сорвано.

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