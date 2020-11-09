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Выборы президента США ,  
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Мелания Трамп потребовала честного подсчета голосов

Американскую демократию необходимо защитить, обеспечив честный и полностью прозрачный подсчет голосов на выборах президента США. Об этом заявила супруга действующего президента Штатов Мелания Трамп в Twitter.

«Должен быть подсчитан каждый законный бюллетень», — указала она.

Первая леди отметила, что народ США заслуживает «справедливых выборов».

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Политика
Мелания Трамп

Ранее CNN со ссылкой на источник сообщил, что Мелания Трамп присоединилась к тем, кто убеждает ее супруга признать поражение на выборах. Помощник Трампа Джейсон Миллер опроверг эту информацию.

Всеобщее голосование в США прошло 3 ноября, но определение победителя затянулось из-за задержек с обработкой результатов в нескольких штатах. Американские СМИ назвали победителем и новым президентом США кандидата от Демократической партии Джо Байдена, его уже начали поздравлять зарубежные лидеры.

Трамп не признает победу соперника и указывает на многочисленные нарушения в избирательном процессе. Президент потребовал пересчета бюллетеней в нескольких штатах. Его адвокат Рудольф Джулиани заявил, что результаты могли быть подтасованы в десяти штатах.

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