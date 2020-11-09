Мелания Трамп потребовала честного подсчета голосов
Американскую демократию необходимо защитить, обеспечив честный и полностью прозрачный подсчет голосов на выборах президента США. Об этом заявила супруга действующего президента Штатов Мелания Трамп в Twitter.
«Должен быть подсчитан каждый законный бюллетень», — указала она.
Первая леди отметила, что народ США заслуживает «справедливых выборов».
Ранее CNN со ссылкой на источник сообщил, что Мелания Трамп присоединилась к тем, кто убеждает ее супруга признать поражение на выборах. Помощник Трампа Джейсон Миллер опроверг эту информацию.