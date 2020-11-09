Мелания Трамп потребовала честного подсчета голосов

Всеобщее голосование в США прошло 3 ноября, но определение победителя затянулось из-за задержек с обработкой результатов в нескольких штатах. Американские СМИ назвали победителем и новым президентом США кандидата от Демократической партии Джо Байдена, его уже начали поздравлять зарубежные лидеры.

Трамп не признает победу соперника и указывает на многочисленные нарушения в избирательном процессе. Президент потребовал пересчета бюллетеней в нескольких штатах. Его адвокат Рудольф Джулиани заявил, что результаты могли быть подтасованы в десяти штатах.