В штабе Трампа опровергли призыв его окружения признать поражение

Супруга президента США Дональда Трампа Меланья, равно как и его зять Джаред Кушнер не призывали президента признать свое поражение на выборах. Об этом написал в Twitter советник предвыборной кампании Трампа Джейсон Миллер.

«Эта история не соответствует действительности», — отметил он, комментируя сообщения о позиции Кушнере.

По словам Миллера, зять Трампа, наоборот, на фоне нарушений на выборах и спорных результатов советовал политику использовать все доступные средства правовой защиты, чтобы добиться честного подсчета голосов.

«История про первую леди США также относится к фейковым новостям», — добавил Миллер.