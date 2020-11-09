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Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 273
Выборы президента США ,  
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В штабе Трампа опровергли призыв его окружения признать поражение

Супруга президента США Дональда Трампа Меланья, равно как и его зять Джаред Кушнер не призывали президента признать свое поражение на выборах. Об этом написал в Twitter советник предвыборной кампании Трампа Джейсон Миллер.

«Эта история не соответствует действительности», — отметил он, комментируя сообщения о позиции Кушнере.

По словам Миллера, зять Трампа, наоборот, на фоне нарушений на выборах и спорных результатов советовал политику использовать все доступные средства правовой защиты, чтобы добиться честного подсчета голосов.

«История про первую леди США также относится к фейковым новостям», — добавил Миллер.

Адвокат Трампа назвал возможное число штатов с «фальшивыми голосами»
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Ранее CNN со ссылкой на два источники передал, что Кушнер предложил Трампу признать свое поражение на выборах. Телеканал не уточнил, как на это отреагировал президент. Позже со ссылкой на один близкий источник CNN сообщил, что и Меланья Трамп присоединилась к «растущему хору голосов» той части ближнего окружения кандидата, которая советует ему смириться с проигрышем.

Президентские выборы в США, если текущий расклад по голосам выборщиков не поменяется в штатах, где результаты окончательно не определены, выиграет кандидат от Демократической партии Джо Байден. По общему количеству голосов, отданных за каждого из кандидатов, Байден также обошел Трампа. Он заручился поддержкой 73,7 млн избирателей (50,5%), Трамп — 69,6 млн (47,7%).

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Байдена уже поздравили с победой премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и экс-президент США Джордж Буш. В ночь на 8 ноября по Москве кандидат выступил с обращением, в котором заявил о своей победе.

Сам Трамп отказывается признать поражение, указывая на нарушения в избирательном процессе. Адвокат президента Рудольф Джулиани сообщил, что результаты могли незаконно изменить в пользу Байдена в десяти штатах. По словам Джулиани, есть более 50 свидетелей нарушений на выборах, и представители Трампа 9 ноября подадут иски в суд.

Дональд Трамп США выборы
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 273
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