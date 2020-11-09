В штабе Трампа опровергли призыв его окружения признать поражение
Супруга президента США Дональда Трампа Меланья, равно как и его зять Джаред Кушнер не призывали президента признать свое поражение на выборах. Об этом написал в Twitter советник предвыборной кампании Трампа Джейсон Миллер.
«Эта история не соответствует действительности», — отметил он, комментируя сообщения о позиции Кушнере.
По словам Миллера, зять Трампа, наоборот, на фоне нарушений на выборах и спорных результатов советовал политику использовать все доступные средства правовой защиты, чтобы добиться честного подсчета голосов.
«История про первую леди США также относится к фейковым новостям», — добавил Миллер.