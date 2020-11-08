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Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 273
Политика ,  
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Британские таблоиды сообщили о планах Меланьи Трамп развестись

Мелания Трамп
Мелания Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Супруга действующего президента США Дональда Трампа Меланья намерена развестись с супругом после его поражения на выборах главы государства. Об этом сообщил британский таблоид Daily Mail со ссылкой на экс-помощника президента и экс-директора по коммуникациям в управлении по связям с общественностью при Белом доме Омаросу Маниголт.

«Меланья считает каждую минуту до того момента, как Трамп покинет свой пост, а она сможет развестись», — заявила она.

Бывший старший советник первой леди Стефани Волкофф также утверждала, что Мелания Трамп переехала в Вашингтон из Нью-Йорка лишь спустя пять месяцев после инаугурации мужа, так как она вела переговоры о том, что 14-летний Бэррон, родившийся в их браке, получит долю в наследстве. Волкофф добавила, что в Белом доме у супругов были раздельные спальни.

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Издание напомнило, что на публике Меланья Трамп рассказывает об «отличных отношениях» с президентом. Однако адвокат Кристина Превит предположила, что между супругами составлен брачный контракт, схожий с соглашением Трампа с его второй женой — Марлой Мейплз, которая не может критиковать бывшего мужа.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Подсчет голосов еще идет, но ведущие американские СМИ предварительно сообщили о победе Джо Байдена, который, по разным подсчетам, набирает от 279 до 290 голосов выборщиков. Трамп отказался признать поражение. Его штаб заявил о нарушениях при подсчете голосов и намерен оспорить в суде результаты выборов.

Меланья Трамп развод Дональд Трамп США
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 273
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