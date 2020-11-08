Британские таблоиды сообщили о планах Меланьи Трамп развестись

Мелания Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Супруга действующего президента США Дональда Трампа Меланья намерена развестись с супругом после его поражения на выборах главы государства. Об этом сообщил британский таблоид Daily Mail со ссылкой на экс-помощника президента и экс-директора по коммуникациям в управлении по связям с общественностью при Белом доме Омаросу Маниголт.

«Меланья считает каждую минуту до того момента, как Трамп покинет свой пост, а она сможет развестись», — заявила она.

Бывший старший советник первой леди Стефани Волкофф также утверждала, что Мелания Трамп переехала в Вашингтон из Нью-Йорка лишь спустя пять месяцев после инаугурации мужа, так как она вела переговоры о том, что 14-летний Бэррон, родившийся в их браке, получит долю в наследстве. Волкофф добавила, что в Белом доме у супругов были раздельные спальни.

Издание напомнило, что на публике Меланья Трамп рассказывает об «отличных отношениях» с президентом. Однако адвокат Кристина Превит предположила, что между супругами составлен брачный контракт, схожий с соглашением Трампа с его второй женой — Марлой Мейплз, которая не может критиковать бывшего мужа.