Путин и Макрон обсудили борьбу с терроризмом после нападений во Франции

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон (Фото: Stephane de Sakutin / AP)

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в ходе которого они обсудили необходимость борьбы с терроризмом на фоне недавних террористических актов в ряде городов Франции. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что стороны также обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Путин и Макрон выразили серьезную озабоченность по поводу продолжающихся боестолкновений в зоне конфликта и активного вовлечения в него экстремистов, прибывающих из Сирии и Ливии. В ходе беседы российский президент подробно информировал французского лидера о предпринимаемых российской стороной шагах в интересах скорейшего прекращения огня и возобновления переговоров, призванных обеспечить выход на политико-дипломатическое решение. Обе стороны подтвердили настрой на продолжение посреднических усилий России и Франции в этом конфликте, в том числе в рамках Минской группы ОБСЕ.

Помимо этого, президенты обменялись мнениями по проблематике внутриукраинского урегулирования, акцентировав необходимость неукоснительного выполнения минского «Комплекса мер» и всех договоренностей, достигнутых в «нормандском формате», в том числе на саммите в Париже в 2019 году.

В ходе разговора Путин и Макрон отметили близость позиций и оценок обеих стран относительно ситуации в Ливии. В частности, они высказались в пользу активизации усилий с целью скорейшей нормализации обстановки в этой стране.

Также президенты рассмотрели актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в различных областях. В частности, стороны выразили заинтересованность в углублении сотрудничества по борьбе с коронавирусной инфекцией, включая налаживание связей между российскими профильными структурами и Институтом Пастера в области разработки и производства вакцин.

Вооруженные нападения в ряде городов Франции произошли 29 октября. Утром в соборе Нотр-Дам в Ницце мужчина с ножом напал на прохожих. В результате погибли три человека. Впоследствии полиция задержала нападавшего. Им оказался 21-летний выходец из Туниса, который ранее не попадал в поле зрения полиции. Впоследствии были задержаны второй подозреваемый и еще двое человек, подозреваемых в причастности к нападению.

В тот же день вооруженный ножом мужчина с криками «Аллах акбар!» пытался напасть на полицейских и прохожих в Авиньоне. Жертв удалось избежать, мужчину застрелила полиция. Вечером того же дня полиция предотвратила попытку атаки с ножом в городе Сартрувиль. Мужчину, готовившего нападение, задержали у церкви Сен-Мартен. О подготовке нападения он заранее предупредил своего отца, который и сообщил об этом в полицию.

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру после терактов во Франции Общество

Серия нападений последовала за резонансным убийством учителя Самюэля Пати в пригороде Парижа. За неделю до нападений его убил и обезглавил 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров. Во время одного из уроков Пати продемонстрировал учащимся карикатуры на пророка Мухаммеда из сатирического французского журнала Charlie Hebdo. После случившегося Макрон заявил о «кризисе ислама».