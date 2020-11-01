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Нападения исламистов во Франции ,  
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СМИ сообщили о задержании еще двух человек в рамках дела об атаке в Ницце

Фото:Daniel Cole / AP
Фото: Daniel Cole / AP

Французская полиция задержала еще двух человек в рамках расследования атаки на церковь Нотр-Дам в Ницце, в результате которой погибли три человека. Об этом сообщает AFP со ссылкой на судебные и близкие к расследованию источники.

По данным агентства, в субботу, 31 октября, задержали двух человек в возрасте 25 и 63 лет, которые находились по месту жительства лица, задержанного ранее в рамках того же дела.

Общее число задержанных составляет шесть человек. Их допрашивают, чтобы установить их связь с уроженцем Туниса, который, по словам прокуроров, совершил нападение с ножом в церкви Нотр-Дам.

«Пока еще слишком рано говорить, были ли соучастники, каковы были мотивы его приезда во Францию и когда этот план у него возник», — сказал один из собеседников агентства, близкий к расследованию.

Во Франции сообщили о найденных вещах напавшего на людей в Ницце
Общество
Фото:Arnold Jerocki / Getty Images

Накануне сотрудники французских правоохранительных органов задержали 35-летнего местного жителя, которого подозревают в общении с напавшим на людей с ножом преступником за день до теракта.

29 октября полиция задержала 47-летнего мужчину по этому же делу. Его также подозревают в контактах с преступником.

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В тот же день в соборе Нотр-Дам в Ницце в результате нападения мужчины с ножом были убиты три человека, еще несколько прихожан получили ранения. Как рассказал мэр города Кристиан Эстрози, нападавший кричал: «Аллах акбар!». Глава Ниццы назвал произошедшее терактом.

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