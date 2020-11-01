СМИ сообщили о задержании еще двух человек в рамках дела об атаке в Ницце

Фото: Daniel Cole / AP

Французская полиция задержала еще двух человек в рамках расследования атаки на церковь Нотр-Дам в Ницце, в результате которой погибли три человека. Об этом сообщает AFP со ссылкой на судебные и близкие к расследованию источники.

По данным агентства, в субботу, 31 октября, задержали двух человек в возрасте 25 и 63 лет, которые находились по месту жительства лица, задержанного ранее в рамках того же дела.

Общее число задержанных составляет шесть человек. Их допрашивают, чтобы установить их связь с уроженцем Туниса, который, по словам прокуроров, совершил нападение с ножом в церкви Нотр-Дам.

«Пока еще слишком рано говорить, были ли соучастники, каковы были мотивы его приезда во Францию и когда этот план у него возник», — сказал один из собеседников агентства, близкий к расследованию.