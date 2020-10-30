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Нападения исламистов во Франции ,  
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Путин обсудил с членами Совбеза нападения во Франции

Владимир Путин на&nbsp;совещании&nbsp;с постоянными членами Совета Безопасности (в режиме видеоконференции)
Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности (в режиме видеоконференции) (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности нападения в Европе, а также обострившийся конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Обсуждалась ситуация в Закавказье с акцентом на развитие ситуации в Карабахе. Состоялся подробный обмен мнениями о трагических событиях в Европе, произошедших накануне», — говорится в сообщении.

Кроме того, участники совещания решительно осудили терроризм в любых его проявлениях.

Отмечается, что основной темой совещания стала тема формирования государственного материального резерва.

Вооруженные нападения радикалов во Франции. Главное
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Базилика Нотр-Дам-де-Нис, где произошло нападение вооруженного ножом неизвестного на людей

29 октября вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в соборе Ниццы на юге Франции. В результате погибли три человека.

Полиция задержала нападавшего. Официально его личность пока не называют. Нападение совершил 21-летний гражданин Туниса, который ранее не попадал в поле зрения полиции.

В тот же день вооруженный ножом мужчина с криками «Аллах акбар!» пытался напасть на полицейских и прохожих в Авиньоне. Жертв удалось избежать, мужчину застрелила полиция.

«Страна переживает темные дни»: французские СМИ о нападениях радикалов
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Вечером того же дня полиция предотвратила третью попытку атаки с ножом в городе Сартрувиль (парижский регион Иль-де-Франс). Мужчину, готовившего нападение, задержали у церкви Сен-Мартен. О подготовке нападения он заранее предупредил своего отца, который и сообщил об этом в полицию.

Нападения во французских городах произошли меньше чем через две недели после резонансного убийства учителя Самюэля Пати в пригороде Парижа. Его убил 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров. Он подкараулил учителя возле колледжа и обезглавил его. Мотивом для убийства педагога послужило то, что во время одного из уроков Пати продемонстрировал учащимся карикатуры на пророка Мухаммеда из сатирического французского журнала Charlie Hebdo.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал произошедшее терактом, а также заявил о необходимости бороться с политическим исламизмом во французских школах, госучреждениях, культурных обществах, религиозных общинах и мечетях.

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