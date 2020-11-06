Ефремова отправили из СИЗО в колонию

Михаил Ефремов (Фото: АГН «Москва»)

Актер Михаил Ефремов, которому суд вынес обвинительный приговор за смертельное ДТП в центре Москвы, был этапирован из колонии в СИЗО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Москве.

Адрес колонии ФСИН планирует сообщить одному из родственников актера.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня в Москве. Управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, актер въехал в фургон Lada. От полученных травм его водитель, 57-летний уроженец Рязанской области Сергей Захаров скончался в больнице на следующий день. Как установила экспертиза, в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.



8 сентября Пресненский районный суд Москвы признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека, и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. После вынесения приговора Ефремов был направлен в СИЗО № 5 УФСИН России, более известный как «Водник».

Адвокат актера Петр Хархорин ранее сообщил, что актер выплатил каждому родственнику погибшего компенсацию морального ущерба в размере 1 млн руб.