Пермяка осудили за загрузку фото Власова на сайт «Бессмертного полка»

Даниил Шестаков (Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ)

Пермский краевой суд вынес приговор 23-летнему Даниилу Шестакову за реабилитацию нацизма. Его приговорили к 9 месяцам исправительных работ, передает РБК-Пермь.

Суд установил, что 5 мая 2020 года Шестаков отправил на сайт движения «Бессмертный полк» изображение советского генерала Андрея Власова, который после того как попал в немецкий плен, согласился сотрудничать с нацистами и командовал Русской освободительной армией (РОА). На сайте «Бессмертного полка» любой человек мог создать цифровой профиль своего воевавшего близкого человека, загрузив фотографию и рассказав его историю. Фотоснимки и сведения, которые попадают в «Банк памяти», после обработки транслируются в ленте новостей «Бессмертного полка» в режиме онлайн. В суде адвокат Шестакова сообщил, что заявка действительно отправлялась, но была заблокирована сотрудником проекта, заявлял адвокат на заседании суда.

Даниила Шестакова приговорили к исправительным работам в течение девяти месяцев «в целях социальной справедливости». Кроме того, у осужденного конфискуют компьютер в пользу государства, а также с него взыщут 12 тыс. руб. за предоставленного адвоката, передает РБК-Пермь.

Суд признал студента вменяемым и виновным по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (о реабилитации нацизма). Следователи сообщали, что Даниил Шестаков «в течение длительного времени идеализировал Власова и увлекался его персоной».