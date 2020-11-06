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Пермяка осудили за загрузку фото Власова на сайт «Бессмертного полка»

Даниил Шестаков
Даниил Шестаков (Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ)

Пермский краевой суд вынес приговор 23-летнему Даниилу Шестакову за реабилитацию нацизма. Его приговорили к 9 месяцам исправительных работ, передает РБК-Пермь.

Суд установил, что 5 мая 2020 года Шестаков отправил на сайт движения «Бессмертный полк» изображение советского генерала Андрея Власова, который после того как попал в немецкий плен, согласился сотрудничать с нацистами и командовал Русской освободительной армией (РОА). На сайте «Бессмертного полка» любой человек мог создать цифровой профиль своего воевавшего близкого человека, загрузив фотографию и рассказав его историю. Фотоснимки и сведения, которые попадают в «Банк памяти», после обработки транслируются в ленте новостей «Бессмертного полка» в режиме онлайн. В суде адвокат Шестакова сообщил, что заявка действительно отправлялась, но была заблокирована сотрудником проекта, заявлял адвокат на заседании суда.

Даниила Шестакова приговорили к исправительным работам в течение девяти месяцев «в целях социальной справедливости». Кроме того, у осужденного конфискуют компьютер в пользу государства, а также с него взыщут 12 тыс. руб. за предоставленного адвоката, передает РБК-Пермь.

СК возбудил новые дела из-за фото нацистов на акции «Бессмертный полк»
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Фото:Следственный комитет РФ

Суд признал студента вменяемым и виновным по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (о реабилитации нацизма). Следователи сообщали, что Даниил Шестаков «в течение длительного времени идеализировал Власова и увлекался его персоной».

Шестаков свою вину не признал. «По-прежнему нацистом себя не считаю и никогда не считал. Обязательно попытаюсь обжаловать [приговор]. Когда я совершал это действие, не думал, что все так обернется, постараюсь впредь быть аккуратнее», с такими словами после вынесения приговора обратился Шестаков к журналистам, передает ТАСС.

В сентябре был вынесен приговор Даниилу Симанову. Как установил суд, он отправил изображение Андрея Власова, чтобы показать его в ходе акции «Бессмертный полк». Пермский краевой суд назначил ему 200 часов обязательных работ.

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СК показал видео с разместившим фото Гитлера на акции «Бессмертный полк»
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Фото:СК РФ

В этом году из-за пандемии коронавируса акция «Бессмертный полк» была перенесена в онлайн и прошла в формате видеотрансляции. Как рассказали организаторы акции, было сделано несколько сотен попыток загрузить фотографии нацистов на сайт проекта.

Организаторы обратились в правоохранительные органы, передав всю информацию, в том числе IP-адреса. После чего следственным комитетом были установлены личности отправителей и возбуждены уголовные дела о реабилитации нацизма.

«Бессмертный полк» акция уголовное дело суд
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