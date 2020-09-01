Суд вынес приговор пермяку за фото по делу о реабилитации нацизма

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗабыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 сентября
USD ЦБ: 73,58 (-0,22) Инвестиции, 12:13
Курс евро на 2 сентября
EUR ЦБ: 88,15 (+0,33) Инвестиции, 12:13
Партия экс-соперника Лукашенко решила сотрудничать с советом оппозиции Общество, 16:49 Дептранс предупредил о проезде поездов станции «Строгино» без остановки Общество, 16:44 Главе Samsung Group предъявили обвинения по делу о слиянии корпораций Бизнес, 16:41 В Татарстане застрелили убившего двух грабителей бизнесмена Общество, 16:34 Необанки и lifetime-советники: банковские инновации ближайших десятилетий Футурология, 16:30  Дерипаска стал почетным профессором МГУ Общество, 16:29 История LesyaNebo: как создать успешный бренд одежды в России Стиль, 16:23 В России выросли цены на автомобили Renault Авто, 16:19 Суд вынес приговор пермяку за фото по делу о реабилитации нацизма Общество, 16:12 Путин исключил переход в России на дистанционное образование Общество, 16:08 Бывший помощник Милоша Ржиги назвал шоком сообщение о его смерти Спорт, 16:06 В суде назвали дату запроса гособвинением наказания для Ефремова Общество, 16:02 Помогут ли правительственные меры ИТ-отрасли Pro, 16:01 Еврокомиссия потребовала от Венгрии отменить решение о закрытии границ Общество, 15:55
Общество ,  
0 

Суд вынес приговор пермяку за фото по делу о реабилитации нацизма

Даниил Симанов
Даниил Симанов (Фото: СК РФ)

Пермский краевой суд приговорил к 200 часам обязательных работ Даниила Симанова, загрузившего на сайт «Бессмертного полка» фото генерала Андрея Власова, сообщает «Пермь онлайн».

В мае этого года во время акции «Бессмертный полк», которая из-за пандемии коронавируса проходила онлайн, Симанов разместил на сайте движения фотографии советского военачальника Власова, который во время Великой Отечественной войны перешел на сторону гитлеровской Германии.

На сайте Пермского краевого суда указано, что приговор по делу, возбужденному по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), рассматривался еще 31 августа. Информация об обвиняемом в карточке дела не разглашается, однако, как уточняет «Пермь онлайн», Симанов был осужден именно по этому пункту статьи.

Молодой человек отметил, что получил минимальное наказание и не будет обжаловать приговор, передает его слова издание.

Свой поступок он объяснил тем, что не знал полной информации о личности Власова. «Изучив более детальную и правдивую информацию о личности Власова, я был обескуражен теми действиями, которые он совершил в отношении советского народа», — цитирует «Пермь онлайн» Симанова. Молодой человек заявил, что раскаивается, и публично принес извинения.

СК возбудил новые дела из-за фото нацистов на акции «Бессмертный полк»
Общество
Фото: Следственный комитет РФ

Организаторы «Бессмертного полка» в этом году зафиксировали несколько сотен попыток загрузить на сайт акции фотографии нацистов. Список IP-адресов, с которых их отправляли, они позже передали в Следственный комитет.

Читайте на РБК Pro
Как экономические потрясения меняют привычные схемы поведения людей Как загадочный стартап намерен создать квантовый компьютер быстрее Google Как подстроиться под новые модели потребления — рекомендации Nielsen Инструменты Lean-менеджмента: кайдзен-сессия

По данным СК, среди причастных к загрузке фотографий нацистов оказались четверо человек из Самары, Перми, Волгограда и Ульяновска. В ходе обысков выяснилось, что все они состояли в одних сообществах в социальных сетях.

В августе этого года СК возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении 28-летнего жителя Республики Саха, который загрузил на сайт «Банка памяти» фотографию Адольфа Гитлера. Его обвинили в попытке «формирования в обществе пренебрежительного отношения к Дню Победы и негативного отношения к участникам Великой Отечественной войны».

Теги: «Бессмертный полк», Пермский краевой суд, фото, предательство
Материалы по теме
СК завел новое дело из-за фото Гитлера на акции «Бессмертный полк»
Общество
Разместившие фото нацистов на акции «Бессмертный полк» принесли извинения
Общество
К онлайн-акции «Бессмертный полк» присоединились почти 3 млн человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter