Суд вынес приговор пермяку за фото по делу о реабилитации нацизма

Даниил Симанов (Фото: СК РФ)

Пермский краевой суд приговорил к 200 часам обязательных работ Даниила Симанова, загрузившего на сайт «Бессмертного полка» фото генерала Андрея Власова, сообщает «Пермь онлайн».

В мае этого года во время акции «Бессмертный полк», которая из-за пандемии коронавируса проходила онлайн, Симанов разместил на сайте движения фотографии советского военачальника Власова, который во время Великой Отечественной войны перешел на сторону гитлеровской Германии.

На сайте Пермского краевого суда указано, что приговор по делу, возбужденному по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), рассматривался еще 31 августа. Информация об обвиняемом в карточке дела не разглашается, однако, как уточняет «Пермь онлайн», Симанов был осужден именно по этому пункту статьи.

Молодой человек отметил, что получил минимальное наказание и не будет обжаловать приговор, передает его слова издание.

Свой поступок он объяснил тем, что не знал полной информации о личности Власова. «Изучив более детальную и правдивую информацию о личности Власова, я был обескуражен теми действиями, которые он совершил в отношении советского народа», — цитирует «Пермь онлайн» Симанова. Молодой человек заявил, что раскаивается, и публично принес извинения.