В Skillbox поблагодарили помогавших с поисками погибшего основателя
В Сочи около Имеретинского порта действительно обнаружили тело пропавшего ранее основателя платформы онлайн-образования Skillbox Игоря Коропова. Об этом РБК сообщил представитель компании.
«Мы подтверждаем, что сегодня было найдено тело Игоря. Благодарим всех, кто помогал в поисках. Всем нам очень тяжело», — заявил он.
О том, что в Сочи было найдено тело пропавшего ранее мужчины, утром 6 ноября сообщила пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю. В управлении уточнили, что на теле не было признаков насильственной смерти.
Коропов пропал 1 ноября. Он ушел на прогулку 1 ноября в районе Имеретинского курорта и не вернулся. Спустя два дня его мобильный телефон нашли на пирсе рядом со стадионом «Фишт».