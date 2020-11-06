В Skillbox поблагодарили помогавших с поисками погибшего основателя

Игорь Коропов (Фото: koropovigor / VK)

В Сочи около Имеретинского порта действительно обнаружили тело пропавшего ранее основателя платформы онлайн-образования Skillbox Игоря Коропова. Об этом РБК сообщил представитель компании.

«Мы подтверждаем, что сегодня было найдено тело Игоря. Благодарим всех, кто помогал в поисках. Всем нам очень тяжело», — заявил он.

О том, что в Сочи было найдено тело пропавшего ранее мужчины, утром 6 ноября сообщила пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю. В управлении уточнили, что на теле не было признаков насильственной смерти.

Коропов пропал 1 ноября. Он ушел на прогулку 1 ноября в районе Имеретинского курорта и не вернулся. Спустя два дня его мобильный телефон нашли на пирсе рядом со стадионом «Фишт».