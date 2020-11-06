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В Черном море нашли тело сооснователя Skillbox

Игорю Коропову был 31 год. Он пропал в Сочи 1 ноября, после чего начались его поиски. По данным следователей, признаков насильственной смерти на теле не обнаружили
Фото:МЧС России
Фото: МЧС России

В Черном море нашли тело сооснователя онлайн-университета Skillbox Игоря Коропова, сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК по Краснодарскому краю.

«В районе порта Имеретинский в 250–300 м от берега было обнаружено тело мужчины. Личность пока не установлена», — сообщили РБК в спасотряде МЧС Краснодарского края.

Как заявили в СК, на теле не обнаружили признаков насильственной смерти. Тело доставили на сушу, для установления причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

В Сочи пропал сооснователь образовательной платформы SkillBox
Общество
Игорь Коропов

Сооснователь и директор по продуктам онлайн-университета Skillbox Игорь Коропов пропал в Сочи 1 ноября. В тот день он ушел на прогулку и не вернулся. Сооснователь компании Сергей Попков рассказал РБК, что Коропов уехал в Сочи на выходные отдохнуть и находился на связи, но в какой-то момент перестал отвечать на сообщения. «Явных недоброжелателей у Игоря не было, все это очень необычно», — отмечал Попков.

По факту исчезновения сооснователя Skillbox начали проверку в СК. Позднее, 3 ноября, на пирсе в Адлерском районе Сочи напротив стадиона «Фишт» был найден телефон Коропова. Как сообщили РБК в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, к поискам Коропова подключили отряд «ЛизаАлерт», а позднее также поиски начали водолазы.

Игорю Коропову был 31 год. До того, как запустить образовательный стартап Skillbox, Игорь Коропов вместе с другом Дмитрием Крутовым владел маркетинговым агентством Mokselle. Стартап Skillbox запустили в 2016 году. Игорь Коропов выступил сооснователем и программным директором онлайн-университета. Согласно данным СПАРК, 60,33% акций Skillbox владеет Mail.ru, Коропову и генеральному директору Крутову принадлежит по 10% акций. В этом году Игорь Коропов был включен в список Forbes как один из самых перспективных предпринимателей России до 30 лет.

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