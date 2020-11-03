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В Сочи пропал сооснователь образовательной платформы SkillBox

Игорь Коропов
Игорь Коропов (Фото: koropovigor / VK)

Сооснователь платформы онлайн-образования Skillbox Игорь Коропов не вернулся в гостиницу в Сочи после прогулки, сообщил РБК сооснователь компании Сергей Попков.

«Игорь приехал на выходные отдохнуть. Мы были на связи. Он вышел из гостиницы и с утра не вернулся, перестал отвечать на сообщения. Мы сделали весь комплекс мероприятий, заявили в полицию. Явных недоброжелателей у Игоря не было, все это очень необычно», — заявил он.

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Фото:«РБК Инвестиции»

Попков также подчеркнул, что Коропов не склонен принимать импульсивные решения и, если бы он решил уехать, предупредил бы. По его словам, к поискам подключаются много людей.

«Материал зарегистрирован, созданы поисковые группы, ведутся поиски», — сообщили РБК в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю.

Согласно информации, размещенной в группе поискового отряда «Лиза Алерт», Коропов ушел на прогулку 1 ноября в районе Имеретинского курорта и не вернулся.

Skillbox запустили в 2016 году. Ее основали Дмитрий Крутов (генеральный директор), Игорь Коропов (программный директор), Сергей Попков (программный директор) и Андрей Анищенко (управляющий партнер).

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Согласно данным СПАРК, 60,33% акций Skillbox владеет Mail.ru, Коропову и Крутову принадлежит по 10% акций, Попкову — 8,7%.

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