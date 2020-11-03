В Сочи пропал сооснователь образовательной платформы SkillBox

Игорь Коропов (Фото: koropovigor / VK)

Сооснователь платформы онлайн-образования Skillbox Игорь Коропов не вернулся в гостиницу в Сочи после прогулки, сообщил РБК сооснователь компании Сергей Попков.

«Игорь приехал на выходные отдохнуть. Мы были на связи. Он вышел из гостиницы и с утра не вернулся, перестал отвечать на сообщения. Мы сделали весь комплекс мероприятий, заявили в полицию. Явных недоброжелателей у Игоря не было, все это очень необычно», — заявил он.

Попков также подчеркнул, что Коропов не склонен принимать импульсивные решения и, если бы он решил уехать, предупредил бы. По его словам, к поискам подключаются много людей.

«Материал зарегистрирован, созданы поисковые группы, ведутся поиски», — сообщили РБК в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю.