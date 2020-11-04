К поискам пропавшего в Сочи сооснователя Skillbox приступили водолазы

Игорь Коропов (Фото: koropov / Instagram)

К поискам пропавшего в Сочи сооснователя платформы онлайн-образования Skillbox Игоря Коропова присоединились водолазы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

«Катер с четырьмя водолазами работает непосредственно у причала, на котором был найден телефон пропавшего, в районе стадиона «Фишт», — сообщили спасатели.

Еще один катер занимается визуальным осмотром акватории от стадиона «Фишт» в сторону Республики Абхазия, по господствующему в это время года течению. Обследования ведутся на удалении до одного километра: на береговой полосе и в акватории.

В МЧС добавили, что идет уже второй день поисков. Накануне также выходил катер, но было волнение на море и мутная вода, поэтому водолазы не смогли приступить к работе.