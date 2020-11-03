В Сочи на пирсе обнаружили телефон пропавшего сооснователя Skillbox

Игорь Коропов (Фото: СК РФ)

В Адлерском районе Сочи на пирсе нашли телефон пропавшего двое суток назад сооснователя онлайн-университета Skillbox Игоря Коропова, сообщили РБК в ГУ МВД России по Краснодарскому краю

По сообщению МВД, телефон 31-летнего Игоря Коропова обнаружили на пирсе напротив стадиона «Фишт». В ведомстве отмечают, что к поискам мужчины подключен отряд «ЛизаАлерт», созданы четыре поисковых группы. В ближайшее время сотрудники службы спасения города Сочи, полицейские и волонтеры исследуют акваторию Черного моря.

В ночь на 1 ноября Игорь Коропов вышел из отеля на улице 65 лет Победы на набережную Олимпийского парка. С того времени о местонахождении сооснователя Skillbox не известно.

Сооснователь компании Skillbox Сергей Попков рассказал РБК, что «явных недоброжелателей у Игоря не было, все это очень необычно». Также Попков отметил, что Коропов не мог уехать, никого не предупредив.