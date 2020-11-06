Рядом со школой недалеко от Парижа задержали мужчину с ножом

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Мужчину, вооруженного канцелярским ножом, задержали возле школы в департаменте Сена-Сен-Дени недалеко от Парижа. Об этом в своем Twitter сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин.

«Я приветствую хладнокровие и оперативность правоохранительных органов, которые быстро вмешались, чтобы арестовать опасного человека, вооруженного канцелярским ножом», — написал министр.

Как передает местное издание Actu.fr со ссылкой на полицию, мужчина в городе Рони-Су-Буа угрожал родителям, которые провожали детей в школу.

Французская полиция начала расследование инцидента.