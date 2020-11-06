Рядом со школой недалеко от Парижа задержали мужчину с ножом

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 ноября
USD ЦБ: 77,19 (-1,27) Инвестиции, 12:51
Курс евро на 7 ноября
EUR ЦБ: 91,35 (-0,77) Инвестиции, 12:51
Гендиректор ОАК возглавит производителя истребителей Су-35 и Су-57 Бизнес, 14:52 Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию с COVID-19 в регионах Политика, 14:40 В Skillbox поблагодарили помогавших с поисками погибшего основателя Общество, 14:39 System of a Down посвятила новые песни Нагорному Карабаху Стиль, 14:37 Бывшего футболиста «Мордовии» избили в Москве Спорт, 14:35 Не стоит обольщаться: потребительские настроения в III квартале — ВШЭ Pro, 14:33 Что требуют американцы в ожидании результатов выборов. Фоторепортаж Политика, 14:32  Выборы президента США. Главное Политика, 14:30 Успешные предприниматели из малого бизнеса — о преодолении гравитации РБК и Райффайзенбанк, 14:28 Alibaba и Richemont инвестируют $1,1 млрд в Farfetch Стиль, 14:14 Что такое персонализированная терапия в онкологии Партнерский материал, 14:08 Nissan запатентовал в России очень дешевый кроссовер Авто, 14:08 Денис Савостин — как построить новый аэропорт РБК и ВТБ Привилегия, 14:05 Путин подписал закон о новом порядке формирования правительства Политика, 14:04
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 253
Нападения исламистов в Европе ,  
0 

Рядом со школой недалеко от Парижа задержали мужчину с ножом

Фото:Kiran Ridley / Getty Images
Фото: Kiran Ridley / Getty Images

Мужчину, вооруженного канцелярским ножом, задержали возле школы в департаменте Сена-Сен-Дени недалеко от Парижа. Об этом в своем Twitter сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин.

«Я приветствую хладнокровие и оперативность правоохранительных органов, которые быстро вмешались, чтобы арестовать опасного человека, вооруженного канцелярским ножом», — написал министр.

СМИ сообщили о пятой за два дня попытке нападения с ножом во Франции
Общество
Фото:Thibault Camus / AP

Как передает местное издание Actu.fr со ссылкой на полицию, мужчина в городе Рони-Су-Буа угрожал родителям, которые провожали детей в школу. 

Французская полиция начала расследование инцидента.

Накануне, в связи с ростом террористической угрозы, президент страны Эмманюэль Макрон сообщил, что на границах Шенгенской зоны удвоят количество силовиков.

Церемония прощания с убитым учителем в Париже. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Читайте на РБК Pro
Жизненный цикл российских CEO: когда генеральному директору пора уйти Каждому свой пряник: 5 типов сотрудников и фразы для их мотивации Ненасытная отрасль: почему в ИТ никак не заканчивается кадровый голод Не ждите честную обратную связь: Меган Рейц — руководителям

В октябре в пригороде Парижа был убит преподаватель Самюэль Пати. Его обезглавил молодой человек чеченского происхождения Абдуллах Анзоров, получивший убежище во Франции. Пати показывал на уроке ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из сатирического журнала Charlie Hebdo в качестве примера свободы слова. Нападавшего при попытке побега застрелила полиция. Макрон назвал случившееся терактом.

29 октября произошел теракт в соборе Нотр-Дам в Ницце, при котором погибли три человека. Нападавший был родом из Туниса. В тот же день поступили сообщения о попытках терактов в Авиньоне и в Лионе.

МВД Франции нож задержание
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 253
Материалы по теме
СМИ сообщили о пятой за два дня попытке нападения с ножом во Франции
Общество
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру после терактов во Франции
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter