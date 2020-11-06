Песков сообщил об осведомленности Путина о деле журналиста Сафронова

Иван Сафронов (Фото: АГН «Москва»)

Дело советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, не находится на особом контроле Кремля, однако президент России Владимир Путин в курсе дела. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС

«Но, конечно же, он не может быть в курсе всех нюансов ведущегося расследования», — уточнил представитель Кремля. Он пояснил, что данное дело «расследуется в особом порядке в связи с сущностью обвинений».

Ранее, 26 октября, группа поддержки Сафронова обратилась к депутатам Государственной думы с просьбой взять под личный контроль его дело и обратить на происходящее внимание других государственных органов. Аналогичные просьбы планируется направить всем членам Совета Федерации и руководителям администрации президента.

Ивана Сафронова сотрудники ФСБ задержали 7 июля 2020 года. По данным ФСБ, он передавал по заданию спецслужбы НАТО секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и обороне России. Адвокат журналиста Иван Павлов говорил, что его подзащитного подозревают в передаче данных Чехии. Виновным Сафронов себя не признает.