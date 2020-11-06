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Дело Ивана Сафронова ,  
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Песков сообщил об осведомленности Путина о деле журналиста Сафронова

Иван Сафронов
Иван Сафронов (Фото: АГН «Москва»)
Дело советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, не находится на особом контроле Кремля, однако президент России Владимир Путин в курсе дела. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Но, конечно же, он не может быть в курсе всех нюансов ведущегося расследования», — уточнил представитель Кремля. Он пояснил, что данное дело «расследуется в особом порядке в связи с сущностью обвинений».

Журналисты попросили ФСБ разрешить Сафронову позвонить матери
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<p>Иван&nbsp;Сафронов</p>

Ранее, 26 октября, группа поддержки Сафронова обратилась к депутатам Государственной думы с просьбой взять под личный контроль его дело и обратить на происходящее внимание других государственных органов. Аналогичные просьбы планируется направить всем членам Совета Федерации и руководителям администрации президента.

Ивана Сафронова сотрудники ФСБ задержали 7 июля 2020 года. По данным ФСБ, он передавал по заданию спецслужбы НАТО секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и обороне России. Адвокат журналиста Иван Павлов говорил, что его подзащитного подозревают в передаче данных Чехии. Виновным Сафронов себя не признает.

В июле СМИ сообщали, что предполагаемым контактом Сафронова в Чехии следствие считает журналиста Мартина Лариша, с которым он работал в Москве в 2010–2012 годах. Сам Лариш полностью опроверг свою причастность к деятельности каких-либо разведывательных служб и заявлял, что общался с Сафроновым только как коллега.

Депутатов Госдумы попросили взять под личный контроль дело Сафронова
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Иван Сафронов

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Как рассказал глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью «РИА Новости» 6 ноября, ведомство не заявляло, что получило данные, свидетельствующие о передаче Сафроновым информации чешским спецслужбам. «Этот факт не был заявлен и озвучен нашей службой. Об этом заявил кто-то из журналистов», — пояснил он.

Иван Сафронов Роскосмос Дмитрий Песков Владимир Путин Кремль
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