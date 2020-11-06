ФСБ пресекла деятельность террористической ячейки в Казани

В Татарстане они проводили подпольные собрания и вербовали мусульман. В местах проживания задержанных сотрудники ведомства обнаружили множество пропагандистских материалов, а также средства связи и электронные носители, которые использовались для ведения террористической деятельности.

Сейчас в отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

В конце июля сотрудники ФСБ раскрыли деятельность ячейки другой запрещенной в России террористической организации «Таблиги Джамаат» в Волгоградской области. Тогда силовики задержали организатора и пятерых членов ячейки. За ведение экстремистской деятельности против них было возбуждено уголовное дело по ст. 282.2 УК России.