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Общество ,  
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ФСБ пресекла деятельность террористической ячейки в Казани

Видео: ФСБ России
Видео: ФСБ России
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Сотрудники ФСБ в Казани раскрыли террористическую ячейку запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом РБК сообщили в центре общественных связей ведомства.

«В городе Казани пресечена деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», задержаны пять ее участников», — говорится в сообщении.

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Фото:СК РФ

В пресс-службе пояснили, что задержанные действовали согласно доктрине так называемого «всемирного халифата». Их действия были направлены на насильственное свержение власти и «разрушение институтов светского общества».

В Татарстане они проводили подпольные собрания и вербовали мусульман. В местах проживания задержанных сотрудники ведомства обнаружили множество пропагандистских материалов, а также средства связи и электронные носители, которые использовались для ведения террористической деятельности.

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Сейчас в отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

В конце июля сотрудники ФСБ раскрыли деятельность ячейки другой запрещенной в России террористической организации «Таблиги Джамаат» в Волгоградской области. Тогда силовики задержали организатора и пятерых членов ячейки. За ведение экстремистской деятельности против них было возбуждено уголовное дело по ст. 282.2 УК России.

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