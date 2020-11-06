ФСБ пресекла деятельность террористической ячейки в Казани
Сотрудники ФСБ в Казани раскрыли террористическую ячейку запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом РБК сообщили в центре общественных связей ведомства.
«В городе Казани пресечена деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», задержаны пять ее участников», — говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что задержанные действовали согласно доктрине так называемого «всемирного халифата». Их действия были направлены на насильственное свержение власти и «разрушение институтов светского общества».