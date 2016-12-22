ФСБ раскрыла «спящую» террористическую ячейку в Томской области

В Томской области в рамках объединенной операции ФСБ, МВД и Росгвардии раскрыта «спящая» террористическая ячейка запрещенной в России организации «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад», заявили в региональном управлении ФСБ. Об этом сообщает «РИА Новости».

Установлено, что член группировки при личных встречах и через мессенджер Telegram склонял ряд лиц к участию в боевых действиях в Сирии и совершению терактов на территории России. Также были задержаны трое членов террористической ячейки — соотечественников вербовщика. Их гражданство не раскрывается. Подозреваемый в вербовке арестован.

В конце августа в Норильске задержали подозреваемых в организации террористической ячейки. Задержанные, оказавшиеся приверженцами группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), вербовали жителей Красноярского края для участия в боевых действиях.

В конце сентября руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Андрей Новиков сообщил, что в странах Содружества за участие в террористических организациях в розыск объявлены более 9 тыс. человек.