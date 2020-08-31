В России разоблачили ячейку финансистов «Исламского государства»

В операции принимали участие сотрудники силовых ведомств Северо-Кавказского, Южного, Центрального, Северо-Западного, Сибирского и Уральского федеральных округов

Фото: СК РФ

В результате спецоперации в России задержаны шесть человек — членов ячейки по сбору средств для финансирования террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), сообщает пресс-служба Следственного комитета.

«По данным следствия, в период с 2016 по июнь 2017 года члены международной террористической организации «Исламское государство» из числа граждан Российской Федерации, находясь на территории Сирийской Арабской Республики, организовали финансирование ее террористической деятельности», — говорится в сообщении ведомства.

Видео: ФСБ России

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Ячейке удалось собрать на финансирование терроризма не менее 500 тыс. руб. на территории Северо-Кавказского, Южного, Центрального, Северо-Западного, Сибирского и Уральского федеральных округов, в том числе от фигурантов уголовных дел о преступлениях террористической направленности.

«В ходе следственных действий по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), задержаны шестеро лиц. В связи с тяжестью совершенных преступлений следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в СК.