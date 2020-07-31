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ФСБ раскрыла ячейку исламистов в Волгоградской области

Сотрудники ФСБ пресекли в Волгоградской области деятельность ячейки запрещенной в России международной экстремистской организации «Таблиги Джамаат». Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ, передает ТАСС.

Сотрудники спецслужбы задержали организатора и пятерых членов ячейки, в их отношении возбуждено дело по ст. 282.2. (организация деятельности экстремистской организации).

По адресам проживания задержанных изъяли экстремистскую литературу, а также другие документы, которые свидетельствуют об их причастности к организации.

Материал дополняется.

Теги: экстремисты, ФСБ, экстремистская организация, Волгоградская область
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